Kavukcu'dan Hakan Çalhanoğlu itirafı! “Bir gün mutlaka Galatasaray forması giyecek”

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'ta yer alan röportajda, Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu için ocak ayında yeniden girişimde bulunduklarını açıklayan Kavukcu, "Ocak ayında Çalhanoğlu için bir girişim daha yaptık

Inter'le görüştük ama Hakan'ın kış transfer döneminde gönderilmeyeceği söylendi. Hakan, Türk milli takımının ikonlarından biri ve Galatasaray taraftarı. Ne zaman olur bilmiyorum ama bir gün onu mutlaka G.Saray formasıyla göreceğimize inanıyorum" dedi.