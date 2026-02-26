Nhaga’dan iddialı sözler! “Galatasaray’da kalıcı olmak istiyorum”

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Portekiz ekibi Casa Pia'dan kadrosuna kattığı Renato Nhaga açıklamalarda bulundu. 18 yaşındaki orta saha, "Çok büyük bir kulübe geldiğimin farkındayım. Galatasaray Avrupa'da önemli başarılar yakalamış ve gözde bir kulüp. Çok iyi bir teknik direktöre sahibiz. Bu sezon da tüm kulvarlarda başarılı olmak istiyoruz" dedi. İdmanlarda iyi çalıştığını belirten Nhaga, "Bulduğum şansları iyi değerlendirip burada kalıcı olmak istiyorum" dedi.

