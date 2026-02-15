Görkem Ağgündüz

Fatih Tekke maç öncesi Tedesco için her maça farklı hazırlanan bir teknik adam yorumunu yapmıştı. Fenerbahçe'nin hocası bu kez orta sahayı ön planda tutarak çıktı Trabzonspor karşısına. Kağıt üzerinde taktik her ne kadar 4-1-4-1 görünse de sahaya dizilim 4-3-1-2 olarak göründü. Orta saha merkezi Guendouzi olurken, Kante sağ iç İsmail sol içte yer aldı. Önlerinde Asensio, forvet ikilisi olarak da Kerem ve Talisca. Bu dizilim, sezon başından bu yana orta sahayı rakiplerine bırakmayan Trabzonspor'un çarkını durdurdu.

Maçın başında Fenerbahçe oyun üstünlüğünü alsa da Muçi'nin araya sızması ve Ederson'un kararsızlığı Trabzonspor'u öne geçirdi. Bu dakikadan sonra aynı taktikte ısrarını sürdüren Tedesco, sabrının meyvesini hızlı topladı. Fenerbahçe'nin maçta bulduğu 3 gol de hazırlanış ve son vuruş bakımından oldukça güzeldi.

Son yıllarda olduğu gibi Trabzon'da 3-2 kazanmayı başaran Fenerbahçe, Galatasaray maçı hariç en zor deplasman maçını da kayıpsız atlatmış oldu. Talisca, attığı golün yanında pas bağlantılarıyla da değme forvetlere taş çıkarttı. Maestro Asensio, yine hem attı hem attırdı ve maçı aldı. Ancak Fenerbahçe için maçın gizli kahramanları İsmail ve Guendouzi'ydi. Maç boyunca box to box oynayan ikili sahada basmadık yer bırakmadı. Talisca'nın golünde asist yapan İsmail, Kerem'in golünde de pozisyonu hazırlayarak skor katkısı da sundu.

Galatasaray'ı takibi sürdüren Fenerbahçe; Alanyaspor, Kocaelispor ve Trabzonspor gibi zorlu deplasmanlardan üst üste kayıpsız çıkarak, fikstürünü rahatlattı ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etti.