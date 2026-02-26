İtalyan hoca Tedesco’dan sakatlık freni! Asensio kulübeye çekiliyor

Fenerbahçe'de son dönemde artan sakatlıklar sonrası teknik direktör Domenico Tedesco'dan ekstra önlem geldi. Sarı-Lacivertlilerin teknik direktörü, takımın en önemli kozlarından biri olan Anderson Talisca'nın sakatlığı sonrası yeni bir hamle daha yaptı. Tedesco'nun bugün oynanacak Nottingham Forest maçında İspanyol yıldız Marco Asensio'yu yedek soyundurması bekleniyor. Tedesco, sezonun geri kalan kısmında başka sakat vermek istemiyor. Bu sezon 31 maçta görev alan Asensio, 13 gol atarken 9 da asist yaptı.

Günün Manşetleri Tüm Manşetler