Domenico Tedesco taraftara umut verdi! "Nottingham'ı eleyecek gücümüz var"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, Nottinghammaçı öncesi umut dolu sözler sarf etti. Tecrübeli teknik adam, "Avrupa Ligi neden bitmiş olsun. Orada bir mucize gerçekleştirmek için azmimiz var. Dışarıdayız diye düşünmüyoruz. Bu büyük bir hata olur. Aklımda böyle bir şey yok" dedi.

ÇÖZÜM BULACAĞIZ

Tedesco,"Skriniar, Alvarez, Oosterwolde, Ederson, Talisca, Çağlar sakat. Uzun sezonda böyle durumlar olabilir. Bizi öldürmeyen şey bizi güçlendirir. Sakatlıklar için elbette bir çözüm bulacağız. Bu maçı oynamak için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.

AĞLAMAYACAĞIM

Tecrübeli teknik adam, "34 maç oynadık şu ana kadar. Normalde bir sezonda bu kadar oynarsınız ama biz henüz şubattayız. Çok maç oynuyoruz ve durum o kadar da kötü değil. Ağlamak, şikayet etmek istemiyorum. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Süper Lig de Avrupa Ligi de bizim için çok önemli. Avrupa Ligi'ni dikkatimizi dağıtacak bir şey olarak görmedim. Orada güçlü bir takıma karşı sıcak atmosferi yaşamak belki orada daha iyi olabiliriz. Maçı kazanmaya çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.



KENETLENMEMİZ ŞART

Tedesco ile birlikte basın toplantısında konuşan Levent Mercan, "Takım olarak çok iyi birlik ve beraberliğe sahibiz. Kimse istemez ama futbolda böyle şeyler var. Daha çok kenetlenmemiz lazım. En iyi şekilde her futbolcunun her pozisyonda kendini göstermesi lazım. Takıma güveniyorum. Herkes en iyisini yapar" değerlendirmesinde bulundu.