Görkem Ağgündüz

16 Aralık 2025

Son 2 maçta 4 puan kaybeden Fenerbahçe'nin, Konyaspor karşısında kazanmaktan başka çaresi yoktu. Tedesco'nun önde baskı planında etkili yer tutan En-Nesyri ve Nene'nin kadroda olmayışı soru işaretleri yaratmıştı. En-Nesyri yerine Duran, Nene yerine ise Asensio oynarken, Asensio'nun 10 numaradaki görevini de Talisca üstlendi.

Maçın ilk düdüğünden itibaren Fenerbahçe yaptığı doğru baskıyla Konyaspor'u bunaltırken, Talisca ve Asensio gibi kaliteli ayaklar da kazanılan topları doğru kullandı. Kaleci Bahadır, 28. dakikadaki penaltıya kadar takımını ayakta tutsa da penaltının ardından hem Fenerbahçe'nin iştahı arttı hem de Konyaspor'un gardı düştü. Fenerbahçe ilk yarıda 3 gol atıp sayısız gol fırsatını kaçırdı. Devreye girilirken Fenerbahçe'nin en dominant 45 dakikalarından biri de geride kalmış oldu.

2. yarı ise hem Fenerbahçe önde yaptığı baskıyı düşürdü, hem de Konyaspor daha akıllı oynamaya başladı. Bu yarıda oyun daha çok Fenerbahçe yarı sahasında oynansa da Skriniar ve Ederson'un performansı farkın azalmasını önledi. 87. dakikada ikinci yarıdaki ilk şutunu çeken Fenerbahçe, Asensio ile skoru da belirledi.

Fenerbahçe'de En-Nesyri'nin yokluğunda Jhon Duran da istenen katkıyı veremese de Talisca parlamaya devam etti. Brann maçında 'perfect hattrick' yapan Sambacı, Konyaspor karşısında da 2 golle yıldızlaştı. Kısa sürede gösterdiği performansla Alex ile kıyaslanmaya başlanan Asensio, 1 gol 1 asistle yine sahada farkını belli etti.

Fenerbahçe'de maçın gizli kahramanı ise Edson Alvarez'di. Hem savunmada hem hücumda basmadık yer bırakmayan Edson, Mert Müldür'ün attığı golde de ortalığı karıştıran ve asist yapan isimdi.

