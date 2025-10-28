Görkem Ağgündüz

Ligin kaderini değiştirebilecek 2 haftanın ilkini geride bıraktık. Galatasaray sahasında zorlu Göztepe'yi yenerken, Fenerbahçe de puan kaybının sürpriz olmayacağı Gaziantep deplasmanına 'hakem skandalının' gölgesinde çıktı. Geldiği günden bu yana eleştirilen ancak Stuttgart maçıyla birlikte camianın güvenini kazanan Tedesco, uzun uğraşlar sonucu oluşturduğu ideal 11'le sahadaydı.

Transfer döneminde Fred'i yedekleyecek bir 8 numara alınamaması eleştirilirken, Tedesco Fred'i de denklemin dışına iterek orta sahada Alvarez-İsmail ikilisine anahtarı verdi. Şimdiye dek tüm rakip orta saha ikililerine üstünlük kuran bu tandem, yine maçı kontrol altında tutmayı başardı. Ancak hakem Atilla Karaoğlan'ın cömertçe kullandığı sarı kartların da etkisiyle skorun alınmasının ardından direnç düştü.

Burak Yılmaz önderliğinde ligde 7 maçta 5 galibiyet alan Gaziantep, ilk mağlubiyetini Fenerbahçe karşısında tatmış oldu. Son haftaların formsuz isimleri En-Nesyri ve Talisca'nın 2'şer gol atması Fenerbahçe için önemliydi. Özellikle 2. ve 4. goller son vuruşlar kadar hazırlanış bakımından da görülmeye değerdi.

Gelecek hafta sonu oynanacak iki dev maç öncesi TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıkladığı bahis skandalı futbola gölge düşürürken, kulüpler yaptığı açıklamalarla TFF'ye destek verdi. Ancak hem dürüst hakemlerin zan altında kalmaması hem de futbolseverlerin maçları 'acabasız' izlemesi için soruşturmanın bir an önce açılması ve skandala karışan hakemlerin isimlerinin açıklanması gerekir.