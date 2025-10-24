SON DAKİKA
Gecenin fotoğrafı!

Görkem Ağgündüz

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ

Eklenme Tarihi 24 Ekim 2025

Son haftalarda sonuç almaya başlasa da oynattığı futbolun kamuoyunu tatmin etmediği Tedesco'nun, karşılaşmak istemeyeceği bir rakipti Stuttgart. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alan ve Almanya kupasını kazanan Stuttgart, bu sezona da iyi bir başlangıç yaptı. Ancak Tedesco'nun hem Alman ekibini hem de Hoenes'i ezbere bildiğini söyleyebiliriz.

Bugüne kadar birçok farklı kadro deneyen Tedesco, sonunda ideal 11'ini de bulmuşa benziyor. Orta saha ikilisi Edson ve İsmail, birlikte oynadıkları her maç enerjileriyle orta saha üstünlüğünü Fenerbahçe'ye kazandırıyor. Bu ikilinin önünde daha rahat oynayan Asensio da savunmayı düşünmeden hücuma konsantre olabiliyor.

İlk yarıda Kerem'in penaltı golüyle öne geçen Fenerbahçe, maç boyunca bir an bile konsantrasyonu ve mücadeleyi bırakmayarak skoru korumasını bildi. Sahada rezalet bir hakem yönetimi ve VAR olmasa, rakip henüz 20. dakikada 10 kişi kalacaktı ve maç belki daha rahat geçecekti.

Maçın yıldızı yine İsmail Yüksek'ti. Mourinho tarafından hakkı yenen İsmail, Tedesco ile beraber yeniden kendini buldu. İsmail Kartal döneminde Fred ile, milli takımda ise Hakan Çalhanoğlu ile harika ikili olan İsmail, yeni partneri Edson'la da kariyer sezonlarından birine imza atacağa benziyor. Oyuna girdiği andan itibaren her türlü provokatörlüğü yapan Deniz Undav'a maç sonunda tabelayı göstermesi de gecenin fotoğrafıydı.

