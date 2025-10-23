Görkem Ağgündüz

Son birkaç yıldır Avrupa'da dev kulüplere karşı Aslan olan Galatasaray, dişine göre olan rakiplere karşı ise sıkıntı çekiyordu. Bodo da Aslan'ın dişine göreydi. Ancak bu kez henüz ilk dakikadan sahadaki patronun kim olduğu ortaya kondu. İlkay Gündoğan'ın sakatlığının ardından 11'de başlayan Yunus Akgün, Osimhen ile birlikte ön alanda yaptığı baskıyla rakibin başını döndürdü. Bu ikiliye orta alanda Lemina da eklenince, maç tek kaleye çevrildi.

İlk yarıda iki golle yıldızlaşan Osimhen, Yunus Akgün'ün attığı gol öncesi yaptığı olağanüstü presle topu kazanan isimdi. Yunus ilk vuruşta topu ağlara gönderemezken, Osimhen'in çabası da asist olarak istatistiklere yansımadı. Ancak gol kadar değerliydi.

Skorun yakalanmasının ardından maçın yıldızları Lemina, Osimhen ve Yunus Akgün oyundan alındı. Bu değişikliklerden iki dakika sonra rakibin golünün gelmesi ve geçen sezon rakiplere verilen geri dönüş fırsatları 'acaba' dedirtse de korkulan olmadı. Bu kadar güzel bir gecede Barış Alper'in oyundan çıkarken ıslıklanması ise Galatasaray taraftarına yakışmadı.

Frankfurt felaketinin ardından Liverpool ve Bodo karşısında alınan zaferler, yeniden ilk 8'i hayal ettirdi. Sonraki üç maçın formsuz Ajax, Saint-Gilloise ve Monaco ile olması da büyük bir avantaj.