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Görkem Ağgündüz

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ

Tarihi 29 Eylül 2024

Buruk'tan hediye!

PAOK maçının ardından, Okan Buruk'un Icardi'nin dönmesiyle radikal bir karar almak zorunda olduğundan bahsetmiştim. Buruk, kazanan 11'i ve taktiğini bozarak çift forvetli sisteme geçiş yaptı. Kaleyi bulan 3 şutta 3 gol bulan Galatasaray, oyun olarak tatmin etmese de skoru bulmuştu. Bu dakikadan sonra Osimhen'in de sakatlanmasıyla işler bir anda terse döndü. Maç boyunca bir daha isabetli şut çekemeyen Galatasaray, 3-3'e yakalandı.

Okan hoca; Kaan, Sanchez, Torreira, Barış Alper ve Mertens'i oynatmayarak rotasyona gitti. Takımın yarısının bir anda değişmesi her takımı zora sokar. Belki skor yorumculuğu olacak biraz ama, ikinci yarıda yapılan değişiklikler de tamamen yanlıştı.

3-1'i bulan ve 2. golü kaçıran Kasımpaşa'nın tamamen yükleneceği belliydi. Buna rağmen oldukça yumuşak olan Sara-Demirbay orta sahasıyla devam edildi. Torreira hamlesi yapılarak savunma önlemi alınıp 2. toplar da daha rahat kazanılabilirdi. 63'te yapılan hamle ise orta alanı daha da kötüye götürdü. Sara-Berkan değişikliği hem savunma yönüne bir katkı sağlamadı hem de hücum aksiyonlarını azalttı. Kötü gününde olan Demirbay ise 90 dakika sahada kaldı.

Önceki ve sonraki maçlarını İstanbul'da oynamasına rağmen, ilk Avrupa dönüşü maçında puan kaybeden Galatasaray soru işaretleri yarattı. Ancak Okan Buruk'un ağzının yandığını ve bir daha bu kadar fazla rotasyona gitmeyeceğini düşünüyorum.

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