Görkem Ağgündüz

Trabzonspor beraberliğinin ardından son dakika penaltısıyla gelen Eyüpspor galibiyeti, Ajax hezimeti, kötü bir oyunla Kayserispor galibiyeti, içerde Frankfurt yenilgisi ve Gaziantep beraberliği... Beşiktaş için sezon başı ne kadar beyazsa ilk milli ara sonrası da o kadar siyah geçti.

Beşiktaş toparlanabilir toparlanmasına ancak hocaya olan güven de 180 derece tersine döndü. Sezona 5-0'lık Galatasaray galibiyetiyle başlayan Gio, gol atmakta sıkıntı yaşamayan ve zamanla güven veren bir defans hattı oluşturarak ligde galibiyet serisi elde etmiş ve Avrupa'da takımı gruplara çıkarmıştı. Şimdilerde ise alınan kötü sonuçların da etkisiyle ismi iyice tartışılmaya başlandı.

Hollandalının Gaziantep maçındaki oyuncu değişiklikleri ise tek kelime ile skandaldı. Skor 1-0'ken Immobile'nin çıkıp Mustafa Hekimoğlu'nun girmesinde bir sıkıntı yok. Gaziantep'in ataklarını sıklaştırdığı ve arkada boşluklar bıraktığı dakikalarda Rashica da yerini Joao Mario'ya bıraktı. Tamam; hoca belki arkaya sarkmak ve tempoyla ilgilenmiyor, topu ayakta tutmak istiyor. Olabilir. Ancak son 2 değişiklik tam bir felaket. Rafa Silva ve Muçi'nin çıkıp Zaynutdinov ve Tayyip'in girmesini kimse açıklamayaz. Gaziantep'in kendi yarı sahasına yerleşmesine davetiye çıkaran bu değişikliklerin ardından gol de geliyorum dedi. Semih'in ve hatta Salih Uçan'ın bu maçta süre bulmamalarının gerçekten bir izahı yok.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus-Arda Güler toksik ilişkisinin bir benzeri de Beşiktaş'ta yaşanıyor. Siyah beyazlıların gözbebeği Semih Kılıçsoy, van Bronckhorst tarafından planın dışına itilmiş görünüyor. Ancak Jesus, Arda'yı oynatmama nedenlerini basına açıklarken Gio 'Semih nedenini biliyor' diyerek tartışmaları daha da alevlendirmeyi tercih etti. Ben Semih'in performansıyla ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü süre bulduğu her dakika Immobile'nin de Rafa Silva'nın da alternatifi olduğunu kanıtlayan Semih, Rashica ve Muçi'den ise kat kat daha iyi. Beşiktaş yönetiminin ise taraftarının odağı kaymadan bu konuya el atması gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe taraftarı Arda Güler tezahüratı yapmaktan sahaya desteği unutmuştu.