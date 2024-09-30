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Görkem Ağgündüz

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ

Tarihi 30 Eylül 2024

Mourinho kendiyle çelişiyor!

Galatasaray'ın puan kaybettiği hafta Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u rahat geçmesi beklenebilirdi. Ancak Mourinho'nun 11'ini görenler, Fenerbahçe'nin kendi kendine bu işi zorlaştıracağını anladı. Belki Szymanski ilk dakikalarda zoru başarmasa farklı konuşabilirdik ancak Fenerbahçe adına iki 6 numara, Tadic ve Dzeko ile çöpe giden bir 45 dakika oldu. İkinci yarıda ise yapılan değişiklikler maçı çözmeye yetti.

Fenerbahçe'ye imza attığı gün 'bu takım yavaş, hızlanması gerekiyor' diyen Mourinho, Dzeko ve Tadic ikilisiyle oynamaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon takımın hızlı oyununa karşılık ağırlıkları sırıtmayan ikili, bu sezonki yavaş futbolla beraber el freni vazifesi görüyor. Takım belki birini kaldırabilir ancak ikisi de sahada olunca geçiş hücumu oynanamıyor.

Gelelim 10 numara bölgesine. Beşiktaş Rafa Silva'dan beklediği katkının fazlasını alıyor. Galatasaray ise Mertens ve 8 buçuk oynayan Sara'dan... Fenerbahçe'de ise gol sorununun başlıca sebeplerinden biri Szymanski. Sadece pres gücü için sahada tutuluyorsa, iyi antrenman yiyen her futbolcu bu görevi görebilir. Szymanski'nin Fred'i yedekleyecek bir 8'e evrilmesi ve 10 numarada İrfan Can'ın değerlendirilmesi daha doğru olacaktır.

Galatasaray maçında oyuna girdiği dakikadan itibaren bu takımın 6'sı benim diyen Amrabat, yine harika oynadı. Tadic'in şut çekme fobisi olmasa, savunma görevlerinin yanı sıra en önemli meziyetlerinden olan uzun top becerisiyle bir de asist yapacaktı. Bir diğer öne çıkan isim de Kostic oldu. Caner Erkin'den bile daha iyi bir orta kalitesi sunan Kostic, belki hanesine asist yazdıramadı ama topu adeta rakibin kafasına çarptırarak skoru belirledi.

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