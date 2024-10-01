SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Yönetim tavsiyesi mi?
Görkem Ağgündüz

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ

Tarihi 1 Ekim 2024

Yönetim tavsiyesi mi?

Svensson, Masuaku ve Al Musrati gibi direkt ilk 11 oynayan isimlerinden yoksun olan Beşiktaş, farklı Ajax mağlubiyetinin ardından olası bir puan kaybında arkasındaki rüzgarı tamamen kaybedebilirdi. Ancak Kayserispor deplasmanı Beşiktaş'ın istediği türden bir maçtı. Yumuşak savunma hattı ve orta sahasıyla Kayserispor, yorgun Beşiktaş'ı hırpalayacak güçte değildi.

van Bronckhorst eksik isimlerin yerlerini Rashica, Emirhan ve Ndour ile doldururken, Semih Kılıçsoy kararını garip buldum. Sağ kanat Rashica sağ beke çekilirken, iki kanattan birinde Semih'in oynaması kesin gibiydi. Ancak Gio, sağda Joao Mario'ya solda ise Muci'ye görev verdi. Semih'in iki isimden de daha iyi olması bir kenara, Muci'ye bu kadar şans verilmesi de düşündürücü. 10 milyon euroluk bir yatırımla gelen Muci, belki de devre arasında satılabilmesi için yönetim tavsiyesiyle oynatılıyordur...

Beşiktaş'ın yeni sağ beki Rashica da performansıyla alkışı hak etti. Maç boyunca ileri geri çalışan Rashica, Svensson dönse dahi formayı bırakmayabilir. Stoper ikilisi Paulista ve Felix de her geçen maç biraz daha güven vermeye devam ediyorlar.

Beşiktaş'ta maçın yıldızlarından Gedson yerine oyuna giren Onana ise yine şaşırtmayı başardı. Süre bulduğu her dakika daha kötü oynamayı başarabilen Onana, Beşiktaş'ın maçı erken koparma fırsatlarını da yavaş oyunu ve hatalı pas tercihleriyle engelledi.

Hakem Atilla Karaoğlan ve VAR Emre Kargın, performanslarıyla futbolculardan rol çalmayı başardı. Maçın son anlarında gözünün önünde Immobile'nin yere yatırılmasına 'devam' diyen Karaoğlan, ardından Felix'in takım arkadaşı Paulista'yı öldürme teşebbüsüne ise 'penaltı' dedi. VAR haklı olarak devreye girse de eksik kaldı. Kayserispor'un penaltısı iptal edilirken, Immobile'nin pozisyonu da izletilmeliydi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Mourinho kendiyle çelişiyor! 30 Eylül 2024, Pazartesi Buruk'tan hediye! 29 Eylül 2024, Pazar Kötü futbol iyi skor 27 Eylül 2024, Cuma Bomba Okan Buruk'un ellerinde 26 Eylül 2024, Perşembe
Esra Erol’da Veysel Yorulmaz olayında yeni detaylar! Elindeki su şişesinde ne vardı? Eski eş Betül stüdyoda...
Esra Erol'da Veysel Yorulmaz olayında yeni detaylar!
Kemal Sunal’ın Postacı filminde inanılmaz hata
Kemal Sunal'ın Postacı filminde inanılmaz hata
Kadir Ezildi eşini başörtüsüz paylaşanlara savaş açtı! Gamze Türkmen’nin açık halini ifşa edenlere suç duyurusu
Kadir Ezildi eşini başörtüsüz paylaşanlara savaş açtı! Gamze Türkmen'nin açık halini ifşa edenlere suç duyurusu
ÖZEL | Batshuayi’nin derdi belli oldu! İşte tavırlarının sebebi
ÖZEL | Batshuayi'nin derdi belli oldu! İşte tavırlarının sebebi
Narin Güran’ın babası Arif Güran’dan A Haber’de flaş açıklamalar | Nevzat Bahtiyar’ı suçladı: Kızı para vererek kendine alıştırmış
Baba Güran'dan flaş açıklamalar
SON DAKİKA