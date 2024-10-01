Görkem Ağgündüz

Svensson, Masuaku ve Al Musrati gibi direkt ilk 11 oynayan isimlerinden yoksun olan Beşiktaş, farklı Ajax mağlubiyetinin ardından olası bir puan kaybında arkasındaki rüzgarı tamamen kaybedebilirdi. Ancak Kayserispor deplasmanı Beşiktaş'ın istediği türden bir maçtı. Yumuşak savunma hattı ve orta sahasıyla Kayserispor, yorgun Beşiktaş'ı hırpalayacak güçte değildi.

van Bronckhorst eksik isimlerin yerlerini Rashica, Emirhan ve Ndour ile doldururken, Semih Kılıçsoy kararını garip buldum. Sağ kanat Rashica sağ beke çekilirken, iki kanattan birinde Semih'in oynaması kesin gibiydi. Ancak Gio, sağda Joao Mario'ya solda ise Muci'ye görev verdi. Semih'in iki isimden de daha iyi olması bir kenara, Muci'ye bu kadar şans verilmesi de düşündürücü. 10 milyon euroluk bir yatırımla gelen Muci, belki de devre arasında satılabilmesi için yönetim tavsiyesiyle oynatılıyordur...

Beşiktaş'ın yeni sağ beki Rashica da performansıyla alkışı hak etti. Maç boyunca ileri geri çalışan Rashica, Svensson dönse dahi formayı bırakmayabilir. Stoper ikilisi Paulista ve Felix de her geçen maç biraz daha güven vermeye devam ediyorlar.

Beşiktaş'ta maçın yıldızlarından Gedson yerine oyuna giren Onana ise yine şaşırtmayı başardı. Süre bulduğu her dakika daha kötü oynamayı başarabilen Onana, Beşiktaş'ın maçı erken koparma fırsatlarını da yavaş oyunu ve hatalı pas tercihleriyle engelledi.

Hakem Atilla Karaoğlan ve VAR Emre Kargın, performanslarıyla futbolculardan rol çalmayı başardı. Maçın son anlarında gözünün önünde Immobile'nin yere yatırılmasına 'devam' diyen Karaoğlan, ardından Felix'in takım arkadaşı Paulista'yı öldürme teşebbüsüne ise 'penaltı' dedi. VAR haklı olarak devreye girse de eksik kaldı. Kayserispor'un penaltısı iptal edilirken, Immobile'nin pozisyonu da izletilmeliydi.