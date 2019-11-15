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Evren Turhan Evren Turhan
  • 15 Kasım 2019, Cuma

Tebrikler Milli Takım

MİLLİ Takımımıza, Avrupa Şampiyonasına gidebilmesi için sadece 1 puan yeterliydi. Ama gönlümüz kazanıp 1. olarak gitmekti. Şenol Güneş orta sahayı sağlama alarak biraz daha kontrollü oyunu tercih etti.İzlanda bizim kalitemizde bir takım değil, onlar da kazanmaya ihtiyaçları olmasına rağmen ilk yarıda posizyon bulamadılar.
İİk yarıda en etkili oyuncumuz Cengiz Ünder oldu.
Daha çok gol yemeyi düşündüğümüz için ön tarafta çok etkili olamadık.
Cengiz'in ve Burak Yılmaz'ın cılız vuruşları ile bir kaç posizyon bulabildik..

HARİKASIN MERİH
Oyun olarak iyi oynamadık ama doğru oyunla 1 puanı aldık ve Avrupa Şampiyonası biletini kaptık. Merih Demiral'ın son dakikalarda çizgiden çıkardığı top ise maçın kader anı oldu. Umut Meraş da dün gece takımımızın iyilerindendi.
Ay-Yıldızlılar harika oynadığı grup maçlarında hak ettiği turu, taraftarının önünde alarak tüm ülkeye bayram yaşattı.

MAÇIN EN İYİSİ: MERİH
Canla başla savaştı. Tek kelimeyle müthişti.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: ARNASON
Dün gece vasatı aşamadı.
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