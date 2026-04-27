Evren Turhan

Fenerbahçe maça istekli başladı ve henüz başlarda Talisca ile yakaladığı penaltı fırsatı, belki de tüm senaryoyu değiştirebilecek bir kırılma anıydı. Ancak kaçan penaltı yalnızca bir golün değil, aynı zamanda moral üstünlüğünün de kaybı anlamına geldi. O andan itibaren sahada canlanan taraf Galatasaray oldu. Maçın tartışmalı anlarından biri de hakem Yasin Kol'un Sane pozisyonunda penaltı kararı vermemesi oldu. Yasin Kol, Galatasaray'ı durduran isimdi.
Galatasaray maçta daha fazla gol atardı. Ancak tüm bu tartışmaların ötesinde, Galatasaray'ın sahadaki organizasyonu Fenerbahçe'ye göre daha net ve kararlıydı. Victor Osimhen, kilidi açan isim oldu. Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira'nın performansı, Galatasaray'ın neden bu kadar rahat göründüğünün en büyük göstergesiydi.
Galatasaray'ın bu saatten sonra şampiyonluk yarışında ipleri bırakması oldukça zor görünüyor.
Fenerbahçe cephesinde ise üçüncülük ihtimali hiç de uzak değil. Trabzonspor'un ligin kalan bölümünde ikinci sırayı alması ise artık sürpriz sayılmaz.