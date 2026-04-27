Yasin Kol'a rağmen kazandı!
EVREN TURHAN

Yasin Kol’a rağmen kazandı!

Eklenme Tarihi 27 Nisan 2026
Galatasaray için beraberlik yeterliyken, Fenerbahçe adına tek seçenek galibiyetti. Bu bile maçın psikolojik dengesini baştan belirleyen en önemli unsurdu.

Fenerbahçe maça istekli başladı ve henüz başlarda Talisca ile yakaladığı penaltı fırsatı, belki de tüm senaryoyu değiştirebilecek bir kırılma anıydı. Ancak kaçan penaltı yalnızca bir golün değil, aynı zamanda moral üstünlüğünün de kaybı anlamına geldi. O andan itibaren sahada canlanan taraf Galatasaray oldu. Maçın tartışmalı anlarından biri de hakem Yasin Kol'un Sane pozisyonunda penaltı kararı vermemesi oldu. Yasin Kol, Galatasaray'ı durduran isimdi.

Galatasaray maçta daha fazla gol atardı. Ancak tüm bu tartışmaların ötesinde, Galatasaray'ın sahadaki organizasyonu Fenerbahçe'ye göre daha net ve kararlıydı. Victor Osimhen, kilidi açan isim oldu. Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira'nın performansı, Galatasaray'ın neden bu kadar rahat göründüğünün en büyük göstergesiydi.

Galatasaray'ın bu saatten sonra şampiyonluk yarışında ipleri bırakması oldukça zor görünüyor.
Fenerbahçe cephesinde ise üçüncülük ihtimali hiç de uzak değil. Trabzonspor'un ligin kalan bölümünde ikinci sırayı alması ise artık sürpriz sayılmaz.
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Ciddiye almadı kupadan elendi 23 Nisan 2026 Çok önemli bir viraj dönüldü 19 Nisan 2026 Hata yapma lüksleri kalmadı 13 Nisan 2026 Galatasaray istediğini aldı 09 Nisan 2026
Siirt’te katliam gibi kaza: Otomobil ile kamyonet çarpıştı
Siirt’te katliam gibi kaza: Otomobil ile kamyonet çarpıştı
45 yıl sonra yine aynı otel: Trump’ın katıldığı yemeğe silahlı saldırı girişimi | Gizli Servis ilk önce Vance’i çıkardı
Silahlı şüpheli yakalandı
Çeyiz sandığından FETÖ belgeleri fışkırdı | Eşinin FETÖ ablası olduğunu öğrenen adam şikayetçi oldu
Evliliği bitiren FETÖ çeyizi
CHP’de Kılıç artığı krizi! Özgür Özel’den rötarlı kınama Kılıçdaroğlu cephesinden sert tepki: Ahlaksız, bölücü, hain | Cumhuriyet’e ambargo
CHP'de "Kılıç artığı" krizi!
CHP’li Ahmet Akın’ın 2 ayrı belediye şirketinden huzur hakkı aldığı ortaya çıktı
Görev bahane ‘huzur hakkı’ şahane