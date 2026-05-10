CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar 4x4’lük Galatasaray
Evren Turhan
EVREN TURHAN
Tüm Yazıları

4x4’lük Galatasaray

Eklenme Tarihi 10 Mayıs 2026
Galatasaray Antalyaspor karşısına şampiyon olmak için çıktı. Topa sahip olan ve önde basan takımdı ama bir türlü son paslar ve son vuruşta başarılı olamadılar. Önemli yıldızları Sane ve Barış Alper Yılmaz bir türlü oyuna giremedi.

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Osimhen ilerde tek başına mücadele etti, çok yalnız kaldı. İlkay Gündoğan sahada yoktu resmen ve Okan hoca 2. yarı oyundan aldı. Şampiyonluk maçında ilk yarıda oynanan oyun kabul edilemezdi. Bir kere bunu söylememiz gerekiyor. Antalyaspor 1 defa geldi ve öne geçti. Kenarları iyi kapattı Antalyaspor ve Galatasaray sadece duran toplarda etkili olmaya çalıştı.

Osimhen 2 vuruş yaptı ama etkili değildi. 2. yarı Sane ve İlkay çıktı. Lang ve Lemina oyuna girdi. Lemina'nın golü takımı hareketlendirdi. Galatasaray 2. yarı sağlı sollu ataklarla etkili olmaya başladı. Ama duran toptan Soner takımını öne geçirdi, Osimhen hemen penaltıdan beraberliği sağladı.. İlerleyen dakikalarda İcardi ve Eren girdi riskleri aldı Okan Buruk.

Nitekim maçın sonunda Galatasaray golleri bularak 26. şampiyonluğunu kazandı. Galatasaray Yönetimini ve teknek direktör Okan Buruk'u tebrik ediyorum. Tüm sezon boyunca etkili oynayan sarı-kırmızılılar, üst üste 4. kez mutlu sona ulaşarak taraftarını bir kez daha mutlu etmeyi başardı.
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Futbol ciddi bir oyundur 03 Mayıs 2026 Yasin Kol’a rağmen kazandı! 27 Nisan 2026 Ciddiye almadı kupadan elendi 23 Nisan 2026 Çok önemli bir viraj dönüldü 19 Nisan 2026
20 kilo veren Zara’nın imaj değişikliği sosyal medyanın dilinde! Tanınmaz halde yorumları ayaklandı görenler şokta! İşte o pozlar
20 kilo veren Zara'nın imaj değişikliği sosyal medyanın dilinde! "Tanınmaz halde" yorumları ayaklandı görenler şokta! İşte o pozlar
Özgür Özel kontrolü kaybetti: Gerekirse boşa kocanı
Özgür Özel kontrolü kaybetti
Özgür Özel kontrolü kaybetti… Burcu Köksal’la konuşmasını anlattı: Gerekirse boşa kocanı
Özgür Özel kontrolü kaybetti
Galatasaray 26. kez şampiyon! Cimbom Antalyaspor’u 4-2 yendi
Galatasaray 26. kez şampiyon
Gökhan Böcek’in sır dolu Ankara trafiği! CHP Genel Merkezi çevresinde 201 baz sinyali
Ağbaba ve Özel’in ismini vermişti