Evren Turhan

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Osimhen ilerde tek başına mücadele etti, çok yalnız kaldı. İlkay Gündoğan sahada yoktu resmen ve Okan hoca 2. yarı oyundan aldı. Şampiyonluk maçında ilk yarıda oynanan oyun kabul edilemezdi. Bir kere bunu söylememiz gerekiyor. Antalyaspor 1 defa geldi ve öne geçti. Kenarları iyi kapattı Antalyaspor ve Galatasaray sadece duran toplarda etkili olmaya çalıştı.
Osimhen 2 vuruş yaptı ama etkili değildi. 2. yarı Sane ve İlkay çıktı. Lang ve Lemina oyuna girdi. Lemina'nın golü takımı hareketlendirdi. Galatasaray 2. yarı sağlı sollu ataklarla etkili olmaya başladı. Ama duran toptan Soner takımını öne geçirdi, Osimhen hemen penaltıdan beraberliği sağladı.. İlerleyen dakikalarda İcardi ve Eren girdi riskleri aldı Okan Buruk.
Nitekim maçın sonunda Galatasaray golleri bularak 26. şampiyonluğunu kazandı. Galatasaray Yönetimini ve teknek direktör Okan Buruk'u tebrik ediyorum. Tüm sezon boyunca etkili oynayan sarı-kırmızılılar, üst üste 4. kez mutlu sona ulaşarak taraftarını bir kez daha mutlu etmeyi başardı.