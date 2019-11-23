Cimbom tepetaklak
Takımın genel yapısı sezon başına göre yarı yarıya değişti. Revizyon ve sakatların çokluğu bu durumda etkiliydi. Muslera'sız ve Luyindama'sız Aslan ilk yarıda rakibine 1 posizyon verdi, ama fazla posizyonda yaratamadı.
Ömer Bayram ve Lemina ilk yarı iyi mücadele ettiler. Feghouli sahada yoktu. Babel santrfor posizyonunda çok etkili olamadı.Duran toplarda gole yaklaşan Galatasaray'dı ama bir türlü topu kaleye sokamadılar.
AĞIR YARA ALDI
Emre Taşdemir ve Mariano kenarlardan etkili geldiler ama son paslarda isabet oranı yoktu. 2.yarıya oyun onlamında mücadeleye devam ama üretkenlik de ciddi sıkıntılar yaşayan bir Galatasaray vardı. Gol hunisinde bir türlü çoğalamayan Galatasaray golüde bulamıyordu. Mariano'nun adamını kaçırdığı pozisyonda golü yiyen Galatasaray oldu. Sakatlıklarla boğuşan Cimbom, dünkü yenilgiyle ağır bir yara almış oldu.
MAÇIN EN İYİSİ: YOK
Öne çıkan bir futbolcu yoktu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: FEGHOULİ
Sahada varlığı hissedilmedi
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