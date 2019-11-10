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Evren Turhan Evren Turhan
  • 10 Kasım 2019, Pazar

Çare 3’lü savunma

FATİH hocanın vurduğu neşter ilk yarıda takıma olumlu yansıdı. Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Adem Büyük çok iyi oynadılar. Ömer Bayram müthiş bir gol attı ve 2. golü hazırladı. Andone sakatlanıp çıktı. Yerine Babel girdi ve çok etkili oldu. Kesik yemek onu ateşlemiş. Galatasaray'da şu gözüktü, takım kendine gelene kadar 3'lü savunma oynayacak. özellikle dış sahada bu takım kesinlikle 3'lü savunma ile oynamalı.

YARA SARDILAR
Mario Lemina her tarafa basan ve topla dripling yaparak takımını rahatlatan oyuncuydu.
Feghouli iyi olduğunda ne kadar faydalı bir oyuncu olduğunu gösterdi. İkinci yarıda tam tersi bir oyun, yine geriye yaslanarak rakibini bekleyen bir Galatasaray vardı. Fizik olarak hazır olmayan Galatasaray, belki daha farklı kazanacağı maçı ilk yarıda attığı gollerle kazandı. Real Madrid hezimeti sonrası haftayı galibiyetle kapatarak milli ara öncesi yara sardı.

MAÇIN EN İYİSİ: ÖMER BAYRAM
Mükemmel bir oyun ortaya koydu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: KAYODE
G.Saray savunmasının arasında kayboldu.
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