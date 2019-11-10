Çare 3’lü savunma
YARA SARDILAR
Mario Lemina her tarafa basan ve topla dripling yaparak takımını rahatlatan oyuncuydu.
Feghouli iyi olduğunda ne kadar faydalı bir oyuncu olduğunu gösterdi. İkinci yarıda tam tersi bir oyun, yine geriye yaslanarak rakibini bekleyen bir Galatasaray vardı. Fizik olarak hazır olmayan Galatasaray, belki daha farklı kazanacağı maçı ilk yarıda attığı gollerle kazandı. Real Madrid hezimeti sonrası haftayı galibiyetle kapatarak milli ara öncesi yara sardı.
MAÇIN EN İYİSİ: ÖMER BAYRAM
Mükemmel bir oyun ortaya koydu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: KAYODE
G.Saray savunmasının arasında kayboldu.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Sorumlu Terim 07 Kasım 2019, Perşembe GALATASARAY, Real Madrid maçına 4-3-3 düzeni ile başladı. Fatih hoca 3 savunmayla başlamayarak en büyük hatayı...
- Sadece 3 puan 02 Kasım 2019, Cumartesi HAFTALARDIR oynanan kötü oyun ve derbi mağlubiyeti sonrası Fatih hoca, takıma neşteri vurarak Rizespor maçına çıktı....
- Galatasaray ışık vermiyor 28 Ekim 2019, Pazartesi SEZON başından beri taraftarına bir türlü güzel futbol izletemeyen ve istikrarsız bir görüntü sergileyen iki ezeli...
- Hayal kırıklığı 23 Ekim 2019, Çarşamba GALATASARAY güçlü rakibi Real Madrid'e daha önce de yenmişti ve dün de sahaya galibiyet için sahaya çıktı. Lemina...
- Coşkulu oyun ve galibiyet 19 Ekim 2019, Cumartesi LİGDE son 3 maçı kazanamayan Galatasaray, Milli maç arası sonra Sivasspor maçına galibiyet için çıktı. Fatih rotasyon...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.