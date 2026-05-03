Evren Turhan

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Samsun deplasmanına "şampiyonluğun ilanı" motivasyonuyla çıkan Galatasaray, kağıt üzerinde favori olduğu bir maçta sahaya beklenen ciddiyeti yansıtamadı.Maçın başındavermeyen sarı-kırmızılılar, bu olumlu başlangıcı ne yazık ki sürdüremedi. Kısa sürede düşen tempo, artan hatalar ve özellikle savunmada yapılan bireysel yanlışlar, oyunun dengesini tamamen değiştirdi. Takımın üzerinde belirgin birhissediliyordu. Şampiyonluk havası, maç oynanmadan kazanılmış bir özgüvene dönüşmüş gibiydi.Maçın kırılma anlarından biri kaleci performansıydı. Günay Güvenç, gününde değildi. Hatta açık konuşmak gerekirse, oldukçasergiledi.Bu tür maçlarda kalecinin güven vermesi gerekirken, tam tersi bir tablo ortaya çıktı. Savunma hattıyla birlikte düşünüldüğünde, Galatasaray'ın geride bu kadar kırılgan olması ciddi bir alarm.Hücum tarafında da işler istenildiği gibi gitmedi. Barış Alper Yılmaz zaman zaman çabalasa da, maçın genelinde etkili olduğunu söylemek zor. Takımın üretkenliği sınırlı kaldı, organizasyon eksikliği hissedildi. Özellikle 10 kişi kalındıktan sonra oyuna tutunma konusunda beklenen reaksiyon verilmedi.Futbol ciddi bir oyun ve bu seviyede