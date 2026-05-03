CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Futbol ciddi bir oyundur
Evren Turhan

EVREN TURHAN

Tüm Yazıları

Futbol ciddi bir oyundur

Eklenme Tarihi 03 Mayıs 2026
Samsun deplasmanına "şampiyonluğun ilanı" motivasyonuyla çıkan Galatasaray, kağıt üzerinde favori olduğu bir maçta sahaya beklenen ciddiyeti yansıtamadı.

Maçın başında fena bir görüntü vermeyen sarı-kırmızılılar, bu olumlu başlangıcı ne yazık ki sürdüremedi. Kısa sürede düşen tempo, artan hatalar ve özellikle savunmada yapılan bireysel yanlışlar, oyunun dengesini tamamen değiştirdi. Takımın üzerinde belirgin bir rehavet hissediliyordu. Şampiyonluk havası, maç oynanmadan kazanılmış bir özgüvene dönüşmüş gibiydi.
Maçın kırılma anlarından biri kaleci performansıydı. Günay Güvenç, gününde değildi. Hatta açık konuşmak gerekirse, oldukça kötü bir performans sergiledi.

Bu tür maçlarda kalecinin güven vermesi gerekirken, tam tersi bir tablo ortaya çıktı. Savunma hattıyla birlikte düşünüldüğünde, Galatasaray'ın geride bu kadar kırılgan olması ciddi bir alarm.
Hücum tarafında da işler istenildiği gibi gitmedi. Barış Alper Yılmaz zaman zaman çabalasa da, maçın genelinde etkili olduğunu söylemek zor. Takımın üretkenliği sınırlı kaldı, organizasyon eksikliği hissedildi. Özellikle 10 kişi kalındıktan sonra oyuna tutunma konusunda beklenen reaksiyon verilmedi.

Ciddiyet seviyesi daha da düştü ve bu durum Galatasaray gibi bir takım için kabul edilebilir değil...
Futbol ciddi bir oyun ve bu seviyede "nasıl olsa kazanırız" duygusunun sahaya yansıması ağır sonuçlar doğurur.
Bu maç Okan hocaya yazar.
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Yasin Kol’a rağmen kazandı! 27 Nisan 2026 Ciddiye almadı kupadan elendi 23 Nisan 2026 Çok önemli bir viraj dönüldü 19 Nisan 2026 Hata yapma lüksleri kalmadı 13 Nisan 2026
EGE YİGİT Ödül Töreni Yeni Asır Gazetesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi
EGE YİGİT'leri ödüllendirdi
Sivas ve Karaman’a 2 milyar dolarlık yatırım: Güneş ve rüzgarda 5 min MW’lık imza
Karaman ve Sivas’a 2 milyar $’lık yatırım
Kronobeslenme nedir? Geç saatte yemek yemenin zararları
Beslenme saati sağlığı etkiliyor
Doğum izni 24 haftaya çıktı: Başvuru nasıl yapılır, kimler yararlanacak?
Annelerin izni uzadı
Fenerbahçe’de bahar sendromu! Mart ayındaki sonuçlar umutları tüketti
Fenerbahçe baharda yıkıldı