Evren Turhan

Galatasaray SüperLig'in son maçına yedek ağırlıklı bir kadro ile çıktı. Leroy Sane ilk yarıda etkili oynadı ama takım yorgun ve çoğu oyuncunun aklı tatildeydi. Renato Nhaga'nın performansı merak ediliyordu.İlk yarı etkiliydi ama daha çok eksiği var. Alternatif olarak her zaman iş yapar. Galatasaray'da Noa Lang ve Sacha Boey' un son maçlarıydı. Wilfried Singo stoperde olmuyor, 3'lüde daha etkili oluyor. Arda Ünyay uzun süre oynamadığı için maç eksiği çok belli oldu.Kasımpaşa 1 defa geldiği ilk yarıda golü bulmayı başardı.Galatasaray'da 2. yarı değişen çok fazla şey yoktu. Sarı-Kırmızılılar, şampiyonluk kutlamaları ve Okan Buruk'un tercih ettiği yedek ağırlı kadro nedeniyle maçta etkili olamadı. Şampiyon Galatasaray sezonu mağlubiyetle kapattı ama 4 yıl üst üste şampiyon olarak bunu 2 defa tekrarladı. Seneye daha atletik bir takım oluşturmak gerektiğini düşünüyorum. Takımın yaş ortalaması yüksek ve transfer planlaması ona göre yapılmalı.Ligin sona ermesinin ardından en önemli konulardan biri de Mauro Icardi. Kalacak mı gidecek mi şimdi Sarı-Kırmızılı takımın ana gündemi Arjantinli yıldız olacak.