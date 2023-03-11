11 Mart günlük burç yorumları
Paranızı değerlendirmek, alım-satım ya da maddi herhangi bir konu için uygun.
Ayrıca bereket ritüelleri için de oldukça uygun ve keyifli bir günde olacaksınız.
BOĞA
Bugünlerde farkındalığınızın yükseldiği bir dönemde olduğunuz için özgüveninizde de belirgin bir artış olabilir. Etrafınızda pozitif kişileri bulundurun.
İKİZLER
İşinizi geliştirmek ya da iş arkadaşlarınıza yardımcı olup gelişmesini sağlamak için uygun bir dönemdesiniz.
Yardımlar ileride size de destek gelmesine vesile olacak.
YENGEÇ
Duygusal olarak tamamlanmış hissedebileceğiniz bir evredesiniz. Aşk ve arkadaşlık ilişkilerinde zamana bırakmak istediğiniz konular kendiliğinden hızlanabilir.
ASLAN
Aşk hayatınızla alakalı olarak kıskançlık krizleri ortaya çıkabilir.
Duygusal açıdan tam, tüm ve güvenilir olsanız da bugünlerde kendinizi açıklamak zorunda kalabilirsiniz.
BAŞAK
Bugünlerde aşk hayatınızda kendinizi partnerinizle ilgilenirken bulabilirsiniz.
Tek taraflı ilgi göstermek, yoğun ilgi vermek için oldukça uygun bir dönemdir.
TERAZİ
Kendinizi iyi hissetmek için söylemeniz gereken sözleri söylemiyorsunuz.
Risklere daha kolay girebilmeniz gereken şansın sizden yana olduğu dönemdesiniz.
AKREP
Duygusal yükselişleriniz hususunda dikkatli olmanız gerekmekte.
Tam emin olmadığınız dedikodular dolaylarında kimseyi yargılamadığınızdan emin olmalısınız.
YAY
Zaman içerisinde geliştirdiğiniz alışkanlıklarınızı değiştirmek isteyebilirsiniz.
Bugünlerde karar almak ve uygulamak hususunda oldukça istikrarlı olabilirsiniz.
OĞLAK
Bu aralar karar verirken bugünlerde dostlarınızın ve sevdiklerinizin tavsiyelerine açık olabilirsiniz.
Bu haliniz onların sempatisini kazanmanıza vesile olabilir.
KOVA
Aşk konusunda yeniliklere adapte olduğunuz bir gündesiniz.
Yeni ilişkiler bekar olan Kova'lar için oldukça uygun. Aşk konusunda oldukça şanslı olabileceksiniz.
BALIK
Aşk hayatınızda mutlu etmek ve mutlu olmaya eşit değer verdiğiniz için günün sonunda kendiniz de mutlu olmuş olacaksınız. Partneriniz ilginiz ile mutlu olacak.
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