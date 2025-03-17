Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Stresli hissedebilir, beraberinde beklenmedik tepkiler verebilirsiniz. İş ve özel hayatınızda doğru tepkileri verdiğinizden emin olun.

BOĞA

Bugünlerde gördüğünüz ilgiye göstereceğiniz tepkilerde sezgilerinizi ve kalbinizi dinlemeyi ihmal etmemelisiniz.

İKİZLER

Aşk konusunda kendinizi iyi hissedeceğiniz bir gündesiniz.

Özellikle evli olan ikizler aşk problemlerini hızlı bir şekilde çözebilirler.

YENGEÇ

Bugünlerde çok fazla cesur davranmamalı, tekinsiz gördüğünüz noktalarda sezgilerinizi dinlemelisiniz.

ASLAN

Sonrasında pişman olacağınız şekilde tepki göstermemeye ve ani kararlar almamaya çalışın ve aldığınız kararları yavaş yavaş uygulamaya geçmeye çalışın.

BAŞAK

Son zamanlarda sert tepki vermediğinizden emin olun ve kırıcı olmamaya çalışın.

Sempatik görüntünüz herkesin ilgisini çekebilir.

TERAZİ

Problemleri nezaket ile çözmeli kendinizi ifade ederken pişman olacağınız cümleler kurmamalısınız. Bugün aşk hayatınız dikkat isteyebilir.

AKREP

Aşk hayatınızda sürprizler yaşanabilir ilgi görebilirsiniz.

Partnerinizle aranızda geçebilecek kıskançlık problemlerine karşı hazırlıklı olmalısınız.

YAY

Gördüğünüz sevgi ve ilgi konusunda çokta bekletici ve muallakta bırakıcı olmamaya özen göstermelisiniz. Göstereceğiniz tavır karşı tarafı sıkabilir.

OĞLAK

Duygusal açıdan kendinize faydalı olabilecek daha rasyonel hedefler koymak ilişkinizi verimli kılacaktır. Emekleriniz karşılık görecek.

KOVA

Evliliklerine dirlik ve huzur getirebilirler.

Bunun daha çok kendi çabalarınızla olacağını hep göz önünde bulundurmanızda fayda var.

BALIK

Cazibenizin artacağı ve aşk konusunda ilgi göreceğiniz bir dönemdesiniz.

Zaman içerisinde birbirinizi tanıdıkça açılmayı tercih edin, hemen herkese güvenmeyin.