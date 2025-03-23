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23 Mart günlük burç yorumları

Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

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astroloji@takvim.com.tr
Eklenme Tarihi 23 Mart 2025

KOÇ
İnsanlarla iş birliğinde bulunmak size keyif verirken onların üzerinde üstünlük kurmamaya çalışın. Bazı kişilerle ortak hedef sürdürmeyi tercih edebilirsiniz.

BOĞA
Aile ilişkileriniz ön plana çıkabilir, bitişler ve başlangıçlar hususunda kendinizi daha cesaretli hissedebilirsiniz.

İKİZLER
Bağışıklık sisteminiz düşebilir ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara daha kolay kapılabilirsiniz bu yüzden kendinize çok dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz.

YENGEÇ
Bir işi ya da bir ilişkiyi büyütüp güzelleştirmek için gösterdiğiniz çabaya değdiğini görerek daha da verimli olmaya hevesli olabilirsiniz.

ASLAN
Hayatınızdaki eksiklikleri tamamlamak için çaba gösterebilirsiniz.
Düşünerek hareket edeceğiniz için aldığınız kararlardan dönmek zorunda kalmayabilirsiniz.

BAŞAK
Bugünlerde aşk ilişkilerinizde fevri çıkışlar yapmamaya ve ani kararlar vermemeye özen göstermelisiniz. Güleryüzünüz neşe saçacak.

TERAZİ
Bugünlerde kendinizi her konuda verimli hissedebilirsiniz.
Sosyal ilişkilerinizde özellikle küskünlükleri bitirmek için uygun bir gündesiniz.

AKREP
Desteklenmediğinizi hissedebilir, desteği dışarıdan arayabilirsiniz.
Aradığınız çözüm ve potansiyelin sadece sizde olduğunu hep hatırlamanız oldukça önemli.

YAY
Özellikle de vücudunuza gereken özeni göstermeniz çok önemli olacaktır.
İş ve diğer her konuyu 2. plana atıp sağlığınızı önemsemelisiniz.

OĞLAK
Özellikle partnerinizle sert tartışmalar yaşanmaması açısından bir probleminiz olduğunda sakin bir üslupla konuşmalısınız.

KOVA
Bugünlerde yapmak istediklerinize hevesinizi ve cesaretinizi toplayabilirsiniz ancak aile ilişkileri hususunda dikkatli olmanız önemli olacak.

BALIK
Bugünlerde bazı konularda zorlansanız da zorlukların üstesinden gelebildiğinizi görmek sizi epey cesaretlendirebilir.

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