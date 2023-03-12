12 Mart günlük burç yorumları

KOÇ

Aşk hayatınızda daha sakin bir tutum benimsemeniz ve hemen her şeye zihninizde etiket koymamanız bugünlerde sizler için oldukça önemli olacak.



BOĞA

Uzman olduğunuz konularda kendinizi göstermeli, diğer konularda tartışma içerisinde bulunmamalısınız.

Misafirleriniz olabilir ve bu sizlere huzurlu hissettirebilir.



İKİZLER

Partnerinizi kusurları ile beraber kabul etmek ve kendinizin de farkında olmak sizi aşk dolu bir serüvene taşıyacaktır. Sevilmek sizleri ekstra besleyen bir olgu.



YENGEÇ

Aşk konusunda canlı davranmanız sizi verimli bir sevgili yapacaktır. Çizginiz net olsun ve yapmak istemediğiniz herhangi bir şeye kendinizi zorlamayın.



ASLAN

Duygusal konularda şansınız devam ediyorken maddi konularda cendere altında hissedebilirsiniz. Bu durumu netleştirebilmek için ihtiyaç listesi yapmanız önemli.



BAŞAK

Bu aralar kendinizi güçlü hissedebilirsiniz ancak kırıcı olmamaya özen gösterin.

Daha naif bir güç gösterisi herkes tarafından hayranlık ile karşılanacaktır.



TERAZİ

Son günlerde kariyer konusunda sizi engelleyen şeylerin listesini yapmanız ve onları değiştirmek için neler yapabileceğinizi düşünmeniz size iyi gelecektir.



AKREP

Sağlık konusunda ve kariyer konusunda iş stresine karşı önlem almanız gerekmekte.

İş ortamınızda olan bazı olayları şahsi algılamak sizi yorgun düşürebilir.



YAY

Aşk hayatınızda fırsatları değerlendirmeniz gereken bir gün. Maddi anlamda rahat hissedeceğiniz bugünlerde paranın bereketlendiğini gözlemleyebilirsiniz.



OĞLAK

Kesin çizgilerinizi belli etmeniz dışardan anlayışla karşılanacaktır.

Kariyer bağlamında da aynı durum söz konusu olacak net duruş hayatınıza belirginlik getirecektir.



KOVA

Maddi konularda kendinizi ayarlamakta problem çekebilirsiniz.

Kredi çekmek için uygun değil. Acil olmayan ihtiyaçlarınızı ileriki günlere bırakmanızda fayda var.



BALIK

Daha iyi kişi ya da fırsatlar önünüze serilebilir ve ilişkinizi sorgulayabilirsiniz. Bugünlerde karar almak isteyecek olsanız da düşünmek için kendinize zaman ayırın.