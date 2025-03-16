Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Son zamanlarda ani tepkime göstermediğinizden, özellikle üstlerinizle çatışma içerisinde olmadığınızdan emin olmalısınız.

BOĞA

İlişkiler genel anlamda bugünlerde size bunaltıcı gelebilir, herkesin ne yapmanız gerektiğini söylediğini duyabilirsiniz.

İKİZLER

Bugünlerde fiziksel olarak kendinizi güçlendirmeniz gerekebilir. Spor yapmak, günü hareketli fakat dikkatli geçirmek uygun olacaktır.

YENGEÇ

Bugünlerde hayatınızda bitişler ve başlangıçlar yaşanabilir hepsini sakin bir şekilde karşılamaya ve geleni kabul etmeye özen göstermeniz gerekmekte.

ASLAN

Aşırı sosyal ve yoğun ortamlardan kaçınmak size iyi gelecektir zira fazla konuşma olan ortamlardaki yoğun enerji başınızı ağrıtabilir.

BAŞAK

Güvendiğiniz şeylerle alakalı emin olamadığınız, yer yer sarsıcı durumlar yaşanabilir. Sosyal ilişkiler, hobiler gibi alanları geliştirmek için uygun bir gün.

TERAZİ

Son zamanlarda iş ve mesleki konularda da başarılarınız fark edilmesini istediğiniz kişiler tarafından fark edilebilir.

AKREP

Yaşanacaklara direnmek daha çok stresle karşı karşıya olmanıza neden olabilir.

Duygusal açıdan isteklerinize olumlu yanıtlar alabilir, aşkta şanslı olabilirsiniz.

YAY

Bugünlerde hobilerinizden kazanç elde etmek istiyorsanız girişim başlatabilirsiniz ancak sabahatkar olmanız gerekebilir.

OĞLAK

Kendinizi oldukça verimli hissedeceğiniz ve sosyal açıdan da arkadaşlarınızla kaliteli paylaşımlar içerisinde bulunabileceğiniz bir gün içindesiniz.

KOVA

Kendinizde fiziksel değişim yapmayı düşünüyorsanız ilerleyen günlere bırakabilirsiniz.

Hayatta en çok kendinize güvenmeniz gerektiğini hep hatırlayın.

BALIK

Özellikle iş ve mesleki konularda başarılı olabilir, bereketinizin arttığını görebilirsiniz.

Empati yönünüz gelişkin olduğu için kendinizi yorgun hissedebilirsiniz.