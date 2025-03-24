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24 Mart günlük burç yorumları

Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

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astroloji@takvim.com.tr
Eklenme Tarihi 24 Mart 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

KOÇ
İkili ilişkilerde huzuru ön planda tutmak isteyebilir, huzurun olmadığı yerden hemen uzaklaşmayı tercih edebilirsiniz.

BOĞA
İş konusunda çok fazla hevesiniz olmamakla beraber disiplininizi bir kez daha ortaya koymaktan çekinmeyebilirsiniz.

İKİZLER
Son zamanlarda ailevi konularda kişisel isteklerinizden ziyade topluluk ile hareket edebilmeniz gerekmekte.

YENGEÇ
Mesleki konularda edindiğiniz başarılar başkaları tarafından kıskanılabilir ya da bazı rakipler belirebilir oldukça dikkatli olmanız gerekmekte.

ASLAN
Aşk hayatınızda başarılı bir gün geçirebilirsiniz. İstediğiniz bir konuyu başarıya ulaştırmak için gösterdiğiniz çaba ve gelen başarı ile gururlanabilirsiniz.

BAŞAK
Önümüzdeki günler itibari ile de yeni yerler keşfetmek isteyebilirsiniz.
Güveni ilişkinizin merkezi haline getirin.
Sağlığınız yerinde.

TERAZİ
Aşk konusunda partnerinizle oldukça uyumlu olacağınız bir gündesiniz. Sadece işinize konsantre olmada büyük problem çekebilirsiniz.

AKREP
Bugünlerde yaptığınız küçük işlerin bile üstesinden gelmek sizin için büyük başarı olabilir zira üşengeçlik yaşayabilirsiniz.

YAY
Eğitim alanında özellikle oldukça başarılı olabilirsiniz.
Arada bir tatil vermenin zararı yoktur uzun süredir meşguliyetiniz kendini bu şekilde gösterebilir.

OĞLAK
Aşk hayatınızda partnerinize karşı ılımlı yanaşmayı tercih edebilir, bu sayede ilişkinizi daha uzun ve sürdürülebilir kılabilirsiniz.

KOVA
Aşk konusunda kendinize olan güveniniz ve netliğiniz partnerinizin oldukça hoşuna gidebilir.
Sağlık alanında ise diz ağrılarına dikkat etmelisiniz.

BALIK
Sağlık konusunda özellikle endişeleriniz konusunda sakin kalmaya özen göstermelisiniz. İş hayatınızda kariyer odağınız bir süre dağılabilir.

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