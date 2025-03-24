Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

İkili ilişkilerde huzuru ön planda tutmak isteyebilir, huzurun olmadığı yerden hemen uzaklaşmayı tercih edebilirsiniz.

BOĞA

İş konusunda çok fazla hevesiniz olmamakla beraber disiplininizi bir kez daha ortaya koymaktan çekinmeyebilirsiniz.

İKİZLER

Son zamanlarda ailevi konularda kişisel isteklerinizden ziyade topluluk ile hareket edebilmeniz gerekmekte.

YENGEÇ

Mesleki konularda edindiğiniz başarılar başkaları tarafından kıskanılabilir ya da bazı rakipler belirebilir oldukça dikkatli olmanız gerekmekte.

ASLAN

Aşk hayatınızda başarılı bir gün geçirebilirsiniz. İstediğiniz bir konuyu başarıya ulaştırmak için gösterdiğiniz çaba ve gelen başarı ile gururlanabilirsiniz.

BAŞAK

Önümüzdeki günler itibari ile de yeni yerler keşfetmek isteyebilirsiniz.

Güveni ilişkinizin merkezi haline getirin.

Sağlığınız yerinde.

TERAZİ

Aşk konusunda partnerinizle oldukça uyumlu olacağınız bir gündesiniz. Sadece işinize konsantre olmada büyük problem çekebilirsiniz.

AKREP

Bugünlerde yaptığınız küçük işlerin bile üstesinden gelmek sizin için büyük başarı olabilir zira üşengeçlik yaşayabilirsiniz.

YAY

Eğitim alanında özellikle oldukça başarılı olabilirsiniz.

Arada bir tatil vermenin zararı yoktur uzun süredir meşguliyetiniz kendini bu şekilde gösterebilir.

OĞLAK

Aşk hayatınızda partnerinize karşı ılımlı yanaşmayı tercih edebilir, bu sayede ilişkinizi daha uzun ve sürdürülebilir kılabilirsiniz.

KOVA

Aşk konusunda kendinize olan güveniniz ve netliğiniz partnerinizin oldukça hoşuna gidebilir.

Sağlık alanında ise diz ağrılarına dikkat etmelisiniz.

BALIK

Sağlık konusunda özellikle endişeleriniz konusunda sakin kalmaya özen göstermelisiniz. İş hayatınızda kariyer odağınız bir süre dağılabilir.