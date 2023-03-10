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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
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  • 10 Mart 2023, Cuma

10 Mart günlük burç yorumları

KOÇ
Yüce gönüllülüğünüz dostlarınızın da ilgisini çekecek.
Onlar da sizden iç huzuru yakalamak için destek bekleyebilirler.
Kendinizi iyi hissedebilirsiniz.

BOĞA
Kendinizi talihsiz hissettiğiniz konularda şansın sizden yana döndüğünü bilmek size iyi hissettirebilir.
Aşk konusunda beklediğiniz kişiden haber alabilirsiniz.

İKİZLER
Her mutlu hissiyatınızı başkaları ile paylaşmamaya çalışmalısınız. Dostlarınızı da seçme fırsatı yakalayabilir kimin doğru kimin yanlış olduğunu görebilirsiniz.

YENGEÇ
Dostlarınızı kaybetmemek için daha olumlu cümleler kurmaya çalışın ancak yenilikler ve anda kalmaktan da çekinmemeye çalışın. Dengeyi kurun.

ASLAN
Mesleki konularda iş fırsatları yakalayabilirsiniz.
Aşk konusunda da partnerinize oldukça çekici gelebilirsiniz ve karşı cinsi de kendinize kolaylıkla çekebilirsiniz.

BAŞAK
Aşk konusunda bekleme süreci sizi endişelenmeye sevk edebilir. Maddi konularda da başkalarıyla olan etkileşiminizle alakalı süreçler geçirebilirsiniz.

TERAZİ
Bugünlerde kendi sosyalliğinizde yaptığınız yanlış seçimler bugünlerde önünüze gelebilir. Arkadaşlık ilişkilerinize ve sosyal çevrenizde dikkat etmelisiniz.

AKREP
Düşünce ve endişeleriniz yaşanmışlıklardan değil de endişelerden gelebilir. Bu süreci anda kalarak geçirmeniz ve güveninde kalmanız oldukça önemli olacak.

YAY
Bu aralar kendinize bir takım olumsuz enerjileri bilinçsiz bir şekilde çekebilirsiniz.
Gereksiz endişe ve gelecek kaygısı bugünlerde baş gösterebilir.

OĞLAK
Aşk konusunda özellikle yalnız olan Oğlak'lar kendilerini aşk fırsatlarına açmaya cesaret edebilirler.
Kendinizi aşka karşı cesaretli ve atılgan hissedebilirsiniz.

KOVA
Bugünlerde edindiğiniz başarılar ilerleyen günlerde adınızdan söz ettirmenize ve taktir görmenize neden olabilir. Duygusal konularda yalnız hissedebilirsiniz.

BALIK
Mutluluğu bulmak sizin için önemli. Bu bu bağlamda çevrenize kulak vermeyi de tercih edebilirsiniz.
Ailenize olan belirgin ilginiz sevildiğinizi hissetmenizi sağlayacak.

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