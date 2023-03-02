2 Mart günlük burç yorumları
Benzer olaylara aynı tepkileri verirseniz geçmişle aynı sonucu alacağınız için daha bilgece düşünerek karar vermelisiniz ki sonuçlar farklı olsun.
BOĞA
Bugünlerde ilişkide beklediğiniz ciddiyet karşılanmayabilir. Moralinizi bozmak yerine olayları akışa bırakmanız ilişkinizi kendiliğinden düzene sokacaktır.
İKİZLER
İş yerinizde size duyulan yüksek güveni gördüğünüzde moraliniz yerine gelecek.
Güven ve sevgi temelli bir çalışma ortamı oluşturma fırsatı yakalayacaksınız.
YENGEÇ
Düşündüğünüz şeyler dönemi için önemli olsa da şu anınız ve geleceğiniz de değerli. Düşünerek ve hesaba katarak yapacağınız her şey gelişme ve başarı vaat edecek.
ASLAN
Yanlış yerde susup yanlış yerde tepki göstermek gibi bir durumunuz olabilir.
Buna dikkat ederseniz özellikle kariyerinizde olumlu gelişmeler vaat edebilirsiniz.
BAŞAK
Aşk konusunda ne istediğinizi bilseniz de iş konusunda karşınıza çıkacak yeni fırsatlar kafanızı karıştırabilir.
Bu yüzden düşünerek karar vermeniz önemli olacak.
TERAZİ
Hayatın akışının sizlerle uyumlu olduğu keyifli bir gün geçireceksiniz.
İş konusunda aldığınız kararlar başarıya ulaşabilir, ayrıca şans sizden yana olabilir.
AKREP
Daha başarılı bir dönemde olmak sizi ilerisi için de ayrıca umutlandırabilir.
Aşk hayatınızda size verilen sevgiyi derinden hissedeceğiniz romantik bir gün.
YAY
Hayattan garanticilik bekleyen sizler, değişken olaylar karşısında ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz.
Evrene güvenin ve sürecin geçici olduğunu hep hatırlayın.
OĞLAK
Karşı cinsin ilgisini çekiyorsunuz ve bunu oldukça belirgin bir şekilde fark edebilirsiniz.
Duygusal açıdan kendinizi çok mutlu hissedeceğiniz durumlar yaşayacaksınız.
KOVA
Tercihlerinizin arkasında durmak sizi daha güçlü yapacak.
Pişmanlık olmayan bir ruh hali içine giriyorsunuz ve günü en efektif şekilde değerlendiriyorsunuz.
BALIK
Bu aralar mesleki konularda üstlerinizle anlaşmakta problem çekebilirsiniz. Nezaketiniz sınanabilir ancak sizler olayların üstesinden kolayca gelebilirsiniz.
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