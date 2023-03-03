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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 03 Mart 2023, Cuma

3 Mart günlük burç yorumları

KOÇ
Nezaketle yaptığınız her aksiyonda nezaketli cevaplar alabilirsiniz. Bu da gün içerisinde kendinizi başarılı olmaya teşvik edilmiş hissetmenize neden olabilir.

BOĞA
Sabır gösterdiğiniz konularda edineceğiniz başarı oldukça verimli hissettirebilir.
Günü kontrol etmek isteseniz de tamamen kontrolle yönetebilirsiniz.

İKİZLER
Ailenizi ilgilendiren konularda aksiyon almak için uygun bir gündesiniz ayrıca evinizde yapılması gereken tadilatlar gibi konuları da bugün düzenleyebilirsiniz.

YENGEÇ
Karşı cinsle yapacağınız aktivitelerde güzel vakit geçirmenin keyfine varabilirsiniz.
İş alanında sorumluluklarınıza çözümler bularak eğlenceli bir hale getirebilirsiniz.

ASLAN
Finansal konularda cesaretli girişimlerde bulunmak isteseniz de evrensel müdahaleler sizi zorlayabilir.
Zorlanarak da olsa hedefinizi gerçekleştirmiş olabilirsiniz.

BAŞAK
Yaratıcılık gerektiren alanlarda projelerinizi rahatlıkla sergileyebilirsiniz.
Aşk ilişkilerinizde de sessiz kaldığınız noktalarda açık ifadelere artık yönelebilirsiniz.

TERAZİ
İkili ilişkilerde talepkarlığınızın artması sizi yoğun bir şekilde etkisi altına alabilir.
İkili ilişkilerde biraz daha anlayışlı olmaya özen gösterebilirsiniz.

AKREP
Topluluklar içerisinde sözünüzün dinlendiği ve sağ duyunuzdan yardım alındığı bir halde olabilirsiniz.
İnsanlar sizden ve tecrübelerinizden yardım bekleyebilir.

YAY
Etrafınızdaki kariyerinizi ya da paylaşan kişilere karşı dikkatli olmanız gerekebilir.
Gün içerisinde edindiğiniz başarılar beraberinde yorgunluk getirebilir.

OĞLAK
Bir süredir stabil giden hal kendinizi yeniden şekillendirmeniz için size cesaret verebilir, aynı halde kalmaktansa olumsuzu yaşamaktan korkmayabilirsiniz.

KOVA
Ortaklık gerektiren alanlarda oldukça verimli hissedebilirsiniz.
Olumlu hissiyatlar taşıdığınız kişilerle yapacağınız aktiviteler günü verimli kullanmanıza yardımcı olabilir.

BALIK
Bugünlerde becerileriniz başkaları tarafından övgü toplayabilir.
Maddi konularda risk almaktan kaçınmalısınız.
Her şeyi yapabilirmişsiniz gibi hissedebilirsiniz.

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