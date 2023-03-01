KOÇ
Disiplinin önemli olduğu bir dönemden geçebilirsiniz. Sahip olduklarınızı kaybetme korkusu baş gösterse de bu tip korkularınızı huzurla yenmeyi deneyimlemelisiniz.
BOĞA
Aşk hayatınızda anlaşmazlıkların sürdüğü bir dönemdeydiniz.
Kendinizi ifade etmeniz dinlemekten önemli olabilir. Farkında olmadan yanlış anlaşılmış olabilirsiniz.
İKİZLER
Aşk konusunda beklediğiniz ilgiyi görememeniz kafa karışıklığına sebep olsa da partnerinizin size olan sevgisinin yoğun ve geçerli olduğunu bilmelisiniz.
YENGEÇ
Beğenildiğinizi hissedeceğiniz bir gün geçirebilirsiniz.
Etrafınızdaki özellikle karşı cinsin size gösterdiği ilgi neticesinde kendinizi iyi hissedebilirsiniz.
ASLAN
İş konusunda baskın hissetmemeyi tercih edebilirsiniz. Her ne kadar karar verici konumda olsanız da çok fazla kişilerce ön plana atılmaktan çekinebilirsiniz.
BAŞAK
Kendinizi iyi hissetmek için işinizde başarılı olma çabası gösterebilirsiniz. Yeni bir iş ya da var olan işinizde kariyer planları yapmak için uygun bir dönemdesiniz.
TERAZİ
İşinizde lider olmak isteyebilirsiniz. İktidar hırsı ile etrafınıza zarar vermediğinizden emin olun. Adil olmanızın gerektiği bir çok an gün içerisinde karşınıza çıkabilir.
AKREP
Bu aralar duygusal olarak bir şeylere hazır hissetmeseniz de yüzleşmeniz gereken durumlar olabilir.
Kendinizi iyi hissetmek için mantıksal kararlar da almalısınız.
YAY
Kendinizi iyi hissedebileceğiniz bir gündesiniz. İkili ilişkinizde neşeniz, yüksek enerjiniz ve pozitif tutumunuz partnerinize de ilham kaynağı olacaktır.
OĞLAK
Etrafınızdaki tartışmalar size tehdit gibi görünebilir. Sosyal hayatınızda genişleme ve çevrenizin artması hali olduğu için de böyle ortamlarda kalmanız normal olabilir.
KOVA
İş konusunda problemlerden kaçınmak için gösterdiğiniz çaba dikkat çekecek.
İş konusunda iyi hissediyor olmanız hayatınızın diğer alanlarına da yansıyabilir.
BALIK
Kendinizi iyi hissettiğiniz ve sosyalleştiğiniz bir dönemde olabilirsiniz. Bilhassa yeni arkadaşlıklar, yeni çevrelere girmek için uygun bir dönemdesiniz.
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