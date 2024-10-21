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Kahramanmaraşlı Rümeysa Demir, kurduğu yardım derneğiyle herkese umut oldu

Kahramanmaraşlı Rümeysa Demir, bir yardım derneği kurdu. Deprem onun da hayatını vurdu. Ama o acısını bir kenara koydu. Herkesin yardımına koştu.

Tolga Yanık Tolga Yanık
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ekim 2024
Kahramanmaraşlı Rümeysa Demir, kurduğu yardım derneğiyle herkese umut oldu

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Rümeysa Demir (25), Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Küçük yaştan itibaren hep iyilik peşindeydi. 4 yıl önce de Gönüller Bir Olsun Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni kurup yardım bekleyenlerin imdadına yetişti. Ancak 6 Şubat'ta meydana gelen depremler herkesin olduğu gibi onun da hayatını değiştirdi.

Yakınlarından ve gönüllülerinden kayıplar yaşayan Demir, acısını bir kenara bırakıp, depremzedeler için harekete geçti. Yardımların koordineli şekilde dağıtılmasında büyük rol üstlendi. Demir, dünyanın unuttuğu Afrika'ya da gitti. Yaptığı iyilik hareketiyle ilgili şunları söyledi:

Nefes alıyorsak durmak yok. Bütün bunlar bizi durduramadı. Depremde anne ve babasını kaybeden çocuklarımıza destek oluyoruz. Evlenmek isteyen gençlerimize hayırseverlerimizin desteğiyle evlerine yerleştiriyoruz. Bugüne kadar 17 gencimizin evinin eşyalarını tamamladık. Afrika'da kurbanlar kesip, su kuyuları ve mescitler açıyoruz.

Rümeysa ve derneği, Afrika'da kurbanlar kesip su kuyuları açıyor....
Giyecekten yiyeceğe kadar hayati yardımlar yapıyor... Çocukları sevindiriyor.
Deprem bölgesindeki çocukların tüm ihtiyaçları ile de yakından ilgileniyor.

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