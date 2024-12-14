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Reyhanlı'daki terör saldırısının faillerinden Cengiz Sertel paketlendi

MİT ve polisin düzenlediği operasyonla, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının faillerinden Cengiz Sertel yakalandı.

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Giriş Tarihi :14 Aralık 2024 , 17:55 Güncelleme Tarihi :14 Aralık 2024 , 18:22
Reyhanlı’daki terör saldırısının faillerinden Cengiz Sertel paketlendi

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    MİT ve polisin düzenlediği operasyonla, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının faillerinden Cengiz Sertel yakalandı.

    Reyhanlı'daki terör saldırısının faillerinden Cengiz Sertel paketlendi

    Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının sorumlularından kırmızı bültenle aranan Cengiz Sertel yakalandı.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Reyhanlı saldırısında kullanılan patlayıcıları Suriye'den yurda aktardığı tespit edilen Cengiz Sertel yakalandı. Sertel'in kırmızı bültenle arandığı, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde de turuncu kategoride yer aldığı bildirildi.

    Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 2 ayrı bombalı terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.

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