PKK/PYD elebaşı Salih Müslim’i yayına bağlayarak skandala imza atan Nevşin Mengü gözaltına alındı!

CHP yandaşı Nevşin Mengü, Esad rejiminin devrilmesiyle bölgede sıkışan terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı PYD elebaşı Salih Müslim'i canlı yayına alarak büyük bir skandala imza atmıştı.
CHP yandaşı Nevşin Mengü, Esad rejiminin devrilmesiyle bölgede sıkışan terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı PYD elebaşı Salih Müslim'i canlı yayına alarak büyük bir skandala imza atmıştı.
Teröristbaşı Müslim Suriye'yi bölmek istediklerini itiraf ederken Nevşin Mengü'nün teröristleri legalize etmeye çalışarak "Salih Bey ve Sayın Müslim" ifadelerini kullanması tepki çekmişti.
SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşin Mengü'nün kırmızı bültenle aranan Salih Müslim ile yaptığı ve terör örgütünü övücü söylemleri içerdiği belirtilen röportajla ilgili resen soruşturma başlattı.
YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ
Mengü sabah saatlerinde gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılğı'ndan yapılan açıklamada "13.12.2024 tarihinde sosyal medya hesabından YPG/ PYD terör örgütü lideri olup kırmızı bültenle aranan Salih Müslim ile yaptığı, terör örgütünü ve eylemlerini övücü nitelikteki söylemleri içeren röportajı yayınlayan Nevşin Mengü hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli bugün sabah saatlerinde gözaltına alınmış, savunmasının alınması akabinde adli kontrol işlemiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh ceza Hakimliğinde " yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbir uygulanmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur " ifadeleri yer aldı.