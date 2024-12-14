PKK/PYD elebaşı Salih Müslim'i yayına bağlayarak skandala imza atan Nevşin Mengü gözaltına alındı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

Mengü sabah saatlerinde gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılğı'ndan yapılan açıklamada "13.12.2024 tarihinde sosyal medya hesabından YPG/ PYD terör örgütü lideri olup kırmızı bültenle aranan Salih Müslim ile yaptığı, terör örgütünü ve eylemlerini övücü nitelikteki söylemleri içeren röportajı yayınlayan Nevşin Mengü hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli bugün sabah saatlerinde gözaltına alınmış, savunmasının alınması akabinde adli kontrol işlemiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh ceza Hakimliğinde " yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbir uygulanmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur " ifadeleri yer aldı.