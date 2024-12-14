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Suriye'deki yeni yönetim nasıl olacak? HTŞ Lideri Golani'den PKK-YPG'ye net mesaj: Silahlı grupları dağıtacağız

Suriye'de kanlı Beşar Esad rejiminin 61 yıl sonra devrilmesiyle yeni bir dönem başladı. HTŞ Lideri Golani, Suriye'deki yeni yönetimi kurmalarının ardından ilk televizyon röportajında önemli açıklamalarda bulundu. Golani, Suriye Savunma Bakanlığı'nın tüm silahlı grupları dağıtma kararı aldığını ve ülkedeki tüm silahların artık Suriye devletinin denetimine gireceğini duyurdu. Ayrıca, PKK-YPG ile Suriye'deki Kürtler arasındaki farklara dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :14 Aralık 2024 , 21:49 Güncelleme Tarihi :14 Aralık 2024 , 22:38
Suriye’deki yeni yönetim nasıl olacak? HTŞ Lideri Golani’den PKK-YPG’ye net mesaj: Silahlı grupları dağıtacağız

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    HTŞ Lideri Ebu Muhammed Golani katıldığı televizyon programındaki açıklamasında, Suriye'deki yeni yönetimin nasıl olacağına ilişkin önemli detaylar verdi. İsrail'in Golan tepelerindeki işgalini artırmasını olumlu bulmadıkları belirten Golani, İran'ın Suriye'deki varlığının sonlanmasının ardından İsrail'in bu tür girişimlerinin kabul edilmeyeceğini söyledi.

    HTŞ Lideri Golani'den PKK-YPG'ye net mesaj: Silahlı grupları dağıtacağız (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)HTŞ Lideri Golani'den PKK-YPG'ye net mesaj: Silahlı grupları dağıtacağız (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    SURİYE'DEKİ YENİ YÖNETİM NASIL OLACAK?
    Golani, Suriye muhaliflerinin kanalı Syria.tv'ye yaptığı açıklamada, Suriye'nin gerçek bir trajediyle karşı karşıya olduğuna ve bu trajediye çözüm bulmak için iyi düşünülmüş planlar yapılması gerektiğine dikkat çekti. Acil sorunlarla başa çıkmak için pratik adımlar atmadan önce veri toplamanın ve bunları doğru bir şekilde analiz etmenin gerekliliğini belirtti.

    HTŞ Lideri Golani'den PKK-YPG'ye net mesaj: Silahlı grupları dağıtacağız (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)HTŞ Lideri Golani'den PKK-YPG'ye net mesaj: Silahlı grupları dağıtacağız (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Golani, Suriye devriminin kazandığı zafere rağmen, Suriye'yi devrim zihniyetiyle yönetmekten uzaklaşmanın önemini vurguladı. Golani, sürdürülebilir istikrarın sağlanması için ülkenin hukuka ve kurumlara dayalı bir devlet kurması gerektiğini sözlerine ekledi.

    HTŞ Lideri Golani'den PKK-YPG'ye net mesaj: Silahlı grupları dağıtacağız (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)HTŞ Lideri Golani'den PKK-YPG'ye net mesaj: Silahlı grupları dağıtacağız (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    SURİYE'DE CAPTAGON ÜRETİMİNE SON VERİLECEK
    Suriye'nin geleceğinin yönetim ve adalet temellerinin atılmasına bağlı olduğunu düşünerek, zihniyetin devrimci eylemden devlet inşasına aktarılması gerektiğini belirten HTŞ lideri, önceki rejimin ülkeyi Captagon fabrikasına dönüştürmesinin ardından yeni yönetimin Suriye'de Captagon üretimine son vereceğinin altını çizdi.

    Suriye devletinin tüm Suriyelilerin haklarını ve adaletini garanti altına alacak modern temellere göre yeniden inşa edilmesi için ciddi çalışma yapılması çağrısında bulunan Golani, istikrara ulaşma sürecini engelleyen geçmişin hatalarına düşmemeye kararlı olduklarını belirtti.

    İsrail'in argümanlarının zayıfladığını ve son dönemdeki ihlallerini haklı çıkarmadığını belirterek, İsraillilerin Suriye'deki angajman sınırlarını açıkça aştığını, bunun da bölgede haksız bir gerginlik tehdidi oluşturduğunu kaydetti.

    "ÖNCELİK İSTİKRAR VE YENİDEN İNŞA"
    Golani, Suriye'de yıllar süren savaş ve çatışmaların ardından oluşan yorucu durumun, yeni çatışmalara girilmesine izin vermediğini vurguladı. Bu aşamada önceliğin yeniden inşa ve istikrar olduğunu, daha fazla yıkıma yol açabilecek çatışmalara sürüklenmemek olduğunu sözlerine ekledi.

    Golani, bölgedeki durumun kontrol edilmesinin ve Suriye'nin egemenliğine saygı gösterilmesinin önemini vurgulayarak, uluslararası topluma bu gerilime acilen müdahale ederek sorumluluklarını üstlenmeye çağrıda bulundu. HTŞ lideri, "Hesapsız askeri maceralardan uzak, güvenlik ve istikrarı sağlamanın tek yolunun diplomatik çözüm olduğunu" vurguladı.

    Önceki rejimi devirmeye yönelik çabalar bireysel değil, tüm Suriyelilerin ortak ürünü olduğunu belirten Golani, "Bizler, Allah'ın eski rejime karşı zafer kazanmak için kullandığı araçlarız, ancak bu çaba tüm Suriyelilerin çabasıdır." diye konuştu.

    İran'ın bölgedeki genişlemesinin ve Suriye'yi kendi gündemlerini uygulama platformu haline getirmesinin hem ülke hem de komşu ve Körfez ülkeleri için büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çeken Golani, "Suriye'deki İran varlığını sonlandırmayı başardık ama İran halkına düşman değiliz. Bizim sorunumuz ülkemize zarar veren politikalardı." ifadesini kulandı.

    "RUSYAYI KIŞKIRTMAMAK LAZIM"
    Suriye liderliğinin Rusya'yı kışkırtmaktan kaçınmak istediğini ve Suriye'yle ilişkileri ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde yeniden değerlendirme fırsatı verdiğini ifade eden HTŞ lideri, uluslararası ilişkilerin dikkatli yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

    Esad rejiminin, gerçek bir devlet kurmadığını, kişisel çıkarlarını elde etmek için Suriye'yi bir çiftlik gibi ele aldığını söylen Golani, "Hırsızlık ölçeğinin muazzam olduğunu ve önümüzdeki dönemin bu hırsızlıkların ölçeğini ve rejimin Suriye halkının yeteneklerine karşı ihlallerini kanıtlayan belgelerin yayınlanacağını" söyledi.

    Golani, bir sonraki aşamanın çabaların yeniden inşa ve Suriyelilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesine odaklandığı inşaat ve istikrar aşaması olduğunu vurguladı, "Şimdi önceliğimiz insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak ve daha istikrarlı ve adil bir gelecek için çalışmaktır"

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