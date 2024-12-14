Suriye’deki yeni yönetim nasıl olacak? HTŞ Lideri Golani’den PKK-YPG’ye net mesaj: Silahlı grupları dağıtacağız

İsrail'in argümanlarının zayıfladığını ve son dönemdeki ihlallerini haklı çıkarmadığını belirterek, İsraillilerin Suriye'deki angajman sınırlarını açıkça aştığını, bunun da bölgede haksız bir gerginlik tehdidi oluşturduğunu kaydetti.

Suriye devletinin tüm Suriyelilerin haklarını ve adaletini garanti altına alacak modern temellere göre yeniden inşa edilmesi için ciddi çalışma yapılması çağrısında bulunan Golani , istikrara ulaşma sürecini engelleyen geçmişin hatalarına düşmemeye kararlı olduklarını belirtti.

"ÖNCELİK İSTİKRAR VE YENİDEN İNŞA"

Golani, Suriye'de yıllar süren savaş ve çatışmaların ardından oluşan yorucu durumun, yeni çatışmalara girilmesine izin vermediğini vurguladı. Bu aşamada önceliğin yeniden inşa ve istikrar olduğunu, daha fazla yıkıma yol açabilecek çatışmalara sürüklenmemek olduğunu sözlerine ekledi.

Golani, bölgedeki durumun kontrol edilmesinin ve Suriye'nin egemenliğine saygı gösterilmesinin önemini vurgulayarak, uluslararası topluma bu gerilime acilen müdahale ederek sorumluluklarını üstlenmeye çağrıda bulundu. HTŞ lideri, "Hesapsız askeri maceralardan uzak, güvenlik ve istikrarı sağlamanın tek yolunun diplomatik çözüm olduğunu" vurguladı.

Önceki rejimi devirmeye yönelik çabalar bireysel değil, tüm Suriyelilerin ortak ürünü olduğunu belirten Golani, "Bizler, Allah'ın eski rejime karşı zafer kazanmak için kullandığı araçlarız, ancak bu çaba tüm Suriyelilerin çabasıdır." diye konuştu.

İran'ın bölgedeki genişlemesinin ve Suriye'yi kendi gündemlerini uygulama platformu haline getirmesinin hem ülke hem de komşu ve Körfez ülkeleri için büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çeken Golani, "Suriye'deki İran varlığını sonlandırmayı başardık ama İran halkına düşman değiliz. Bizim sorunumuz ülkemize zarar veren politikalardı." ifadesini kulandı.

"RUSYAYI KIŞKIRTMAMAK LAZIM"

Suriye liderliğinin Rusya'yı kışkırtmaktan kaçınmak istediğini ve Suriye'yle ilişkileri ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde yeniden değerlendirme fırsatı verdiğini ifade eden HTŞ lideri, uluslararası ilişkilerin dikkatli yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Esad rejiminin, gerçek bir devlet kurmadığını, kişisel çıkarlarını elde etmek için Suriye'yi bir çiftlik gibi ele aldığını söylen Golani, "Hırsızlık ölçeğinin muazzam olduğunu ve önümüzdeki dönemin bu hırsızlıkların ölçeğini ve rejimin Suriye halkının yeteneklerine karşı ihlallerini kanıtlayan belgelerin yayınlanacağını" söyledi.

Golani, bir sonraki aşamanın çabaların yeniden inşa ve Suriyelilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesine odaklandığı inşaat ve istikrar aşaması olduğunu vurguladı, "Şimdi önceliğimiz insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak ve daha istikrarlı ve adil bir gelecek için çalışmaktır"