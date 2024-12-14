MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Şam ziyaretinin şifreleri... Golani’nin teklifi! Dünyaya ne mesaj verildi?

Kalın HTŞ lideri Ebu Muhammed El Golani'nin kullandığı araca bindi. Kalın'ın Halk arasında yürüyüş yapması ve Şam sokaklarında dolaşması, Türkiye'nin Suriye'deki etkin varlığını hem bölge halkına hem de dünya kamuoyuna açıkça gösterdi. MİT Başkanı Kalın Şam'da (Fotoğraf: İHA) GOLANİ İLE TARİHİ GÖRÜŞME

Kalın'ın Şam ziyaretinde en dikkat çeken olaylardan biri, Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed Golani ile baş başa yaptığı görüşme oldu. Görüşmenin içeriği, Suriye'nin yeniden inşası, sınır güvenliği, Suriyelilerin dönüşü için altyapı çalışmalarının hızlandırılması ve Türkiye'nin bu süreçteki katkıları üzerine yoğunlaştı.

MİT Başkanı Kalın, Golani'nin kullandığı araçta DİREKSİYONDA GOLANİ, YANINDA KALIN

Golani'nin, bizzat direksiyon başına geçerek Kalın'ı Emevi Camii'ne götürmesi ve Şam'ı birlikte dolaşma teklifinde bulunması Türkiye'nin sahadaki etkisinin çarpıcı bir göstergesi oldu. Kasiyun Dağı (Takvim.com.tr Arşiv) Namazın ardından ikili, Hamidiye Çarşısı ve Kasiyun Dağı gibi Şam'ın simge noktalarını ziyaret ederek sohbetlerini sürdürdü. Bu samimi görüntüler, Türkiye'nin bölgedeki diplomatik ve insani ilişkilerinin güçlenmekte olduğunu dünyaya ilan etti.

MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam sokaklarında! TÜRKİYE SURİYE'NİN GELECEĞİNDE ETKİN ROL OYNAYACAK

Bu ziyaretle Türkiye, Suriye halkına "yanınızdayız" mesajı verirken, uluslararası kamuoyuna da bölgedeki inisiyatifini açıkça gösterdi. Türkiye'nin Suriye'nin geleceğinde etkin bir rol oynamak için diplomatik ve sahadaki gücünü nasıl birleştirdiğini gözler önüne serdi. Başkan Erdoğan, 9 Aralık’taki konuşmasında Suriyelilere seslenerek ʺHürriyet ve adalet mücadelenizde sizi yalnız bırakmadık, kalkınma mücadelenizde de tüm imkanlarımızla yanınızda olacağızʺ dedi (Fotoğraf: AA) TEKLİF GOLANİ'DEN GELDİ

Tarihi ziyarete ilişkin önemli bilgiler de ortaya çıktı. Kalın'a "Şam'ı gezelim" teklifinin Golani'den geldiği öğrenildi. Ziyareti köşesine taşıyan Milliyet Gazetesi Yazarı Didem Özel Tümer, Kalın'ın Golani ile görüşmesini anlatarak, "Görüşmenin bitiminde Golani Kalın'a Şam'ı birlikte dolaşmayı teklif etti." ifadelerini kullandı.

HTŞ lideri Golani (Takvim.com.tr Arşiv) Tümer'in yazısının ilgili kısmı şu şekilde: "Edindiğim bilgilere göre; MİT Başkanı Kalın Şam'da HTŞ lideri Ebu Muhammed Golani lakaplı Ahmed Hüseyin el-Şara ile kapsamlı ve sıcak olarak nitelendirilen bir görüşme yaptı. Kalın'ın Geçici Hükümetin Başbakanı Muhammed el-Beşir ile de görüştüğü yönünde haberler dolaştı ama Golani ile görüşmesi baş başa oldu. Kalın çok iyi Arapça konuşuyor. Görüşme için tercümanlar hazırda olsa da ihtiyaç duyulmadığı anlaşılıyor. İkilinin görüşmesinde ele alınan temel konuları da; sınır güvenliği, Suriye'nin yeniden ayağa kalkması için gereken destek ve yardımlar, Suriyelilerin geri dönüşlerinin alt yapısı, yeni Suriye'nin inşa ortamının hazırlanması ve Türkiye'nin çabalara ne yönde destek olabileceği oluşturdu. Kalın ve Golani Şam sokaklarını birlikte gezdi ARACI O KULLANDI

Görüşmenin bitiminde Golani Kalın'a Şam'ı birlikte dolaşmayı teklif etti. Bununla kalmadı direksiyonun başına geçti ve Kalın'ı namaz kılması için Emevi Camii'ne götürdü. MİT Başkanı Kalın, Golani'nin kullandığı otomobilde sürücü koltuğunun yanında oturdu. Golani, Kalın'ın içinde olduğu aracı kullandı Golani, camiye Kalın ile girmedi ama namazın bitiminde ikili yine aynı şekilde Şam sokaklarında dolaştı. Şam'daki sayısız Osmanlı eserinden biri olan, çıkışı Emevi Camii'ne açılan alışveriş merkezi Hamidiye Çarşısı'nı da dolaşan Golani ve Kalın daha sonra kentin kuzeyinde yer alan, kenti tepeden çepçevre görmeye imkân tanıyan, seyir teraslarının bulunduğu Kasiyun Dağı'na gitti. Golani ile Kalın'ın sohbetleri burada da devam etti." MİT Başkanı İbrahim Kalın Şamda: Emevi Camiinde namaz kıldı!