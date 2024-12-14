Mourinho’dan sürpriz karar! Başakşehir maçı 11’ini belirledi

BAŞAKŞEHİR'E KARŞI SON 5 MAÇI KAZANDI
Fenerbahçe'nin, Başakşehir ile oynadığı son karşılaşmalarda üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, son 5 lig maçında 3 puan alan taraf olurken, rakibine karşı en uzun seriyi elde etti. Fenerbahçe, turuncu-lacivertlilere karşı 8'i lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 10 müsabakada ise 7 galibiyet aldı. Başakşehir ise bu süreçte 3 kez galibiyet sevinci yaşadı.
Başakşehir, Fenerbahçe'yi son olarak 5 Şubat 2022'de deplasmanda 1-0 mağlup etti.
ALEXANDER DJİKU CEZALI
Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, Başakşehir mücadelesinde kadroda olmayacak.
Djiku, Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kartla bu sezonki 4. kartına ulaştı ve cezalı duruma düştü.
Djiku, Alanyaspor, Samsunspor ve Kayserispor maçlarında da sarı kart görmüştü.
İÇ SAHA KARNESİ
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon evinde 6 maça çıktı. Adana Demirspor, Alanyaspor, Bodrum FK, Sivasspor ve Gaziantep FK maçlarında sahadan galibiyetle ayrılan Kanarya, derbide Galatasaray'a mağlup oldu.
Fenerbahçe, iç sahada kazandığı müsabakaların 4'ünde kalesini ise gole kapattı. Oynan 6 müsabakada sarı-lacivertliler 14 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.
LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
Bu sezon Fenerbahçe adına Süper Lig'de tüm maçlarda kaleyi koruyan Dominik Livakovic, 13 gol yerken, 7 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başardı. Sarı-lacivertliler bu performansıyla ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Livakovic, Başakşehir ile oynadığı ettiği 2 maçta da kalesinde gol görmedi.
BAŞAKŞEHİR YÜKSELİŞE GEÇTİ
Ligde ekim ve kasım aylarında üst üste kötü sonuçlar alan Başakşehir, ligin 14 ve 15. haftasında üst üste evinde oynadığı Göztepe ve Hatayspor maçlarında kazanan taraf oldu. Son olarak da UEFA Konferans Ligi'nde Heidenheim'ı mağlup eden turuncu-lacivertliler, son 3 resmi karşılaşmada galibiyet elde ederek moral kazandı. Başakşehir bu sezon ligde dış sahada 7 maça çıkarken, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.