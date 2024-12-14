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Mourinho'dan sürpriz karar! Başakşehir maçı 11'ini belirledi

Süper Lig'de heyecan 16. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe sahasında Başakşehir ile karşılaşacak. Sarı lacivertlilerde hedef sahadan galip ayrılıp taraftarlarına Beşiktaş ve Athletic mağlubiyetlerini unutturmak. Teknik direktör Jose Mourinho, Başakşehir karşısında sahaya süreceği 11'i de belirledi. İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçı öncesi tüm gelişmeler ve muhtemel 11...

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Giriş Tarihi :14 Aralık 2024 , 11:59 Güncelleme Tarihi :14 Aralık 2024 , 11:59
Mourinho’dan sürpriz karar! Başakşehir maçı 11’ini belirledi

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    Trendyol Süper Lig'in 16. hafta maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Başakşehir ile karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 14 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 32 puan toplarken, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Turuncu-lacivertliler ise 14 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 22 puanla 7. sırada bulunuyor.

    Mourinho’dan sürpriz karar! Başakşehir maçı 11’ini belirledi

    Son 1 haftada Beşiktaş derbisi ve Athletic maçlarından üst üste mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, galibiyetle gelerek kötü gidişatı durdurmak ve zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

    Mourinho’dan sürpriz karar! Başakşehir maçı 11’ini belirledi

    LİGDE 33. RANDEVU

    Fenerbahçe ile Başakşehir, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 32 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 18 defa sahadan galip ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise 11 kez kazandı. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi.

    Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 47 gol atarken, Başakşehir 33 kez gol sevinci yaşadı.

    Geçtiğimiz sezon oynanan maçları Fenerbahçe, 4-0 ve 1-0'lık skorlarla kazandı.

    Mourinho’dan sürpriz karar! Başakşehir maçı 11’ini belirledi

    BAŞAKŞEHİR'E KARŞI SON 5 MAÇI KAZANDI

    Fenerbahçe'nin, Başakşehir ile oynadığı son karşılaşmalarda üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, son 5 lig maçında 3 puan alan taraf olurken, rakibine karşı en uzun seriyi elde etti. Fenerbahçe, turuncu-lacivertlilere karşı 8'i lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 10 müsabakada ise 7 galibiyet aldı. Başakşehir ise bu süreçte 3 kez galibiyet sevinci yaşadı.

    Başakşehir, Fenerbahçe'yi son olarak 5 Şubat 2022'de deplasmanda 1-0 mağlup etti.

    Mourinho’dan sürpriz karar! Başakşehir maçı 11’ini belirledi

    ALEXANDER DJİKU CEZALI

    Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, Başakşehir mücadelesinde kadroda olmayacak.

    Djiku, Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kartla bu sezonki 4. kartına ulaştı ve cezalı duruma düştü.

    Djiku, Alanyaspor, Samsunspor ve Kayserispor maçlarında da sarı kart görmüştü.

    Mourinho’dan sürpriz karar! Başakşehir maçı 11’ini belirledi

    İÇ SAHA KARNESİ

    Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon evinde 6 maça çıktı. Adana Demirspor, Alanyaspor, Bodrum FK, Sivasspor ve Gaziantep FK maçlarında sahadan galibiyetle ayrılan Kanarya, derbide Galatasaray'a mağlup oldu.

    Fenerbahçe, iç sahada kazandığı müsabakaların 4'ünde kalesini ise gole kapattı. Oynan 6 müsabakada sarı-lacivertliler 14 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

    Mourinho’dan sürpriz karar! Başakşehir maçı 11’ini belirledi

    LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

    Bu sezon Fenerbahçe adına Süper Lig'de tüm maçlarda kaleyi koruyan Dominik Livakovic, 13 gol yerken, 7 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başardı. Sarı-lacivertliler bu performansıyla ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Livakovic, Başakşehir ile oynadığı ettiği 2 maçta da kalesinde gol görmedi.

    Mourinho’dan sürpriz karar! Başakşehir maçı 11’ini belirledi

    BAŞAKŞEHİR YÜKSELİŞE GEÇTİ

    Ligde ekim ve kasım aylarında üst üste kötü sonuçlar alan Başakşehir, ligin 14 ve 15. haftasında üst üste evinde oynadığı Göztepe ve Hatayspor maçlarında kazanan taraf oldu. Son olarak da UEFA Konferans Ligi'nde Heidenheim'ı mağlup eden turuncu-lacivertliler, son 3 resmi karşılaşmada galibiyet elde ederek moral kazandı. Başakşehir bu sezon ligde dış sahada 7 maça çıkarken, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

    Mourinho’dan sürpriz karar! Başakşehir maçı 11’ini belirledi

    GOLCÜLER DZEKO VE PİATEK ÖN PLANDA

    Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, bu sezon da takımının en golcüsü olarak yer alıyor. Dzeko, Süper Lig'de 8 gole imza atarken, tüm kulvarlarda ise 13 gol kaydetti. 38 yaşındaki futbolcu, ligde 9'u 11 olmak üzere 14 maçta da forma giydi.

    Başakşehir'de Polonyalı futbolcu Krzysztof Piatek, 17 golle takımın sırtlıyor. Polonyalı golcü bu gollerin 9'unu Süper Lig'de kaydetti ve krallık yarışında Ciro Immobile ve Simon Banza ile birlikte zirvede yer alıyor.

    Mourinho’dan sürpriz karar! Başakşehir maçı 11’ini belirledi

    MUHTEMEL 11

    Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;

    Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz Aydın, Maximin, Tadic, En-Nesyri.

    Mourinho’dan sürpriz karar! Başakşehir maçı 11’ini belirledi

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