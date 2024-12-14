Ürdün'de "Suriye" zirvesi: Türkiye masada!

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeni bir döneme girildi.
Bölgede dengeler değişirken ülkenin yeniden ayağa kalkması için çalışmalar da devam ediyor. Bu kapsamda Ürdün'de kritik bir zirve gerçekleştiriliyor.
ÜRDÜN'DE GÜNDEM SURİYE
Ürdün'ün Akabe kentinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı, Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere düzenlenen dışişleri bakanları toplantısı başladı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen
HANGİ ÜLKELER KATILIYOR?
Amman yönetiminin evi sahipliği yaptığı toplantıya Ürdün, Türkiye, ABD, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır dışişleri bakanları ile AB ve BM temsilcileri katılıyor.
Görüşmelerin ardından dışişleri bakanları düzeyinde ortak bir basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (Fotoğraf: AA)
ESAD'IN DEVRİLMESİNİN ARDINDAN İLK
Söz konusu toplantı Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye için yapılan ilk uluslararası toplantı olma özelliği taşıyor.
Ürdün'ün daveti üzerine Arap Birliği'nin kararıyla Suriye için oluşturulan ve Ürdün, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır ve Arap Birliği Genel Sekreterinden oluşan Arap Bakanlar İrtibat Komitesi üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Katar dışişleri bakanları Akabe'de 12 Aralık'ta bölgesel toplantı yapmıştı.