Ürdün'de "Suriye" zirvesi: Türkiye masada!

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeni bir döneme girildi.

Bölgede dengeler değişirken ülkenin yeniden ayağa kalkması için çalışmalar da devam ediyor. Bu kapsamda Ürdün'de kritik bir zirve gerçekleştiriliyor.

ÜRDÜN'DE GÜNDEM SURİYE

Ürdün'ün Akabe kentinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı, Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere düzenlenen dışişleri bakanları toplantısı başladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen

HANGİ ÜLKELER KATILIYOR?

Amman yönetiminin evi sahipliği yaptığı toplantıya Ürdün, Türkiye, ABD, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır dışişleri bakanları ile AB ve BM temsilcileri katılıyor.