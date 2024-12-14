Türkiye yıllar önce başlamıştı! Donald Trump'tan "kalıcı saat" adımı

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Türkiye'nin 2016 yılında kullanmaya başladığı sabit saat uygulaması, şimdi de ABD'de gündeme geldi. DONALD TRUMP AÇIKLADI: KALICI SAATE GEÇİLECEK

ABD'nin 47'nci Başkanı Donald Trump, yaz saati uygulamasının maliyetli ve gereksiz olduğunu belirterek sabit saate geçeceklerini açıkladı. Trump, dün(13 Aralık) yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetçi Parti, Yaz Saati Uygulamasını ortadan kaldırmak için elinden gelen çabayı gösterecektir! Yaz Saati Uygulaması sakıncalıdır ve Milletimiz için çok maliyetlidir" dedi.