PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Türkiye yıllar önce başlamıştı! Donald Trump'tan "kalıcı saat" adımı

Türkiye'nin 2016 yılında başladığı sabit saat uygulaması, şimdi de ABD'nin gündeminde... ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump, yaz saati uygulamasının maliyetli ve gereksiz olduğunu belirterek, bu uygulamayı kaldırmak için harekete geçeceklerini açıkladı. Türkiye "sabit saat" uygulaması ile 11,252 milyar kilovatsaat (kWh) enerji tasarrufu sağladı. .

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Aralık 2024 , 13:24 Güncelleme Tarihi :14 Aralık 2024 , 13:44
Türkiye yıllar önce başlamıştı! Donald Trump’tan kalıcı saat adımı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Türkiye'nin 2016 yılında kullanmaya başladığı sabit saat uygulaması, şimdi de ABD'de gündeme geldi.

    DONALD TRUMP AÇIKLADI: KALICI SAATE GEÇİLECEK
    ABD'nin 47'nci Başkanı Donald Trump, yaz saati uygulamasının maliyetli ve gereksiz olduğunu belirterek sabit saate geçeceklerini açıkladı.

    Trump, dün(13 Aralık) yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetçi Parti, Yaz Saati Uygulamasını ortadan kaldırmak için elinden gelen çabayı gösterecektir! Yaz Saati Uygulaması sakıncalıdır ve Milletimiz için çok maliyetlidir" dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump Ocak 2025'te görevi devralacak (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)ABD Başkanı Donald Trump Ocak 2025'te görevi devralacak (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)

    TÜRKİYE, YILLARDIR KALICI SAATLE YOLUNA DEVAM EDİYOR
    ABD'de yaz saati uygulamasının kaldırılması tartışılırken, Türkiye'nin bu konuda aldığı karar bir kez daha gündeme geldi.

    Türkiye, 2016 yılında Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde yaz-kış saati uygulamasını kaldırarak kalıcı saat uygulamasına geçti.

    Türkiye 2016 yılından itibaren sabit saat uygulamasına geçti (Takvim.com.tr Arşiv)Türkiye 2016 yılından itibaren sabit saat uygulamasına geçti (Takvim.com.tr Arşiv)

    Türkiye'nin bu adımı enerji tasarrufu konusunda önemli bir başarı sağladı. Ekim ayında açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kalıcı saat uygulamasının sonuçlarına dair çarpıcı veriler paylaştı.

    Bayraktar, Ekim 2016 ile Mart 2024 arasında yaklaşık 11,252 milyar kilovatsaat (kWh) enerji tasarrufu sağlandığını ve bu tasarrufun maddi karşılığının yaklaşık 20 milyar lira olduğunu açıkladı.

    Avrupanın büyük bölümünde, yaz saati uygulaması sona erdiAvrupanın büyük bölümünde, yaz saati uygulaması sona erdi
    Avrupa'nın büyük bölümünde, yaz saati uygulaması sona erdi

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN