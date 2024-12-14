Türkiye yıllar önce başlamıştı! Donald Trump'tan "kalıcı saat" adımı

Türkiye'nin 2016 yılında kullanmaya başladığı sabit saat uygulaması, şimdi de ABD'de gündeme geldi.
DONALD TRUMP AÇIKLADI: KALICI SAATE GEÇİLECEK
ABD'nin 47'nci Başkanı Donald Trump, yaz saati uygulamasının maliyetli ve gereksiz olduğunu belirterek sabit saate geçeceklerini açıkladı.
Trump, dün(13 Aralık) yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetçi Parti, Yaz Saati Uygulamasını ortadan kaldırmak için elinden gelen çabayı gösterecektir! Yaz Saati Uygulaması sakıncalıdır ve Milletimiz için çok maliyetlidir" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump Ocak 2025'te görevi devralacak (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)
TÜRKİYE, YILLARDIR KALICI SAATLE YOLUNA DEVAM EDİYOR
ABD'de yaz saati uygulamasının kaldırılması tartışılırken, Türkiye'nin bu konuda aldığı karar bir kez daha gündeme geldi.
Türkiye, 2016 yılında Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde yaz-kış saati uygulamasını kaldırarak kalıcı saat uygulamasına geçti.
Türkiye 2016 yılından itibaren sabit saat uygulamasına geçti (Takvim.com.tr Arşiv)
Türkiye'nin bu adımı enerji tasarrufu konusunda önemli bir başarı sağladı. Ekim ayında açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kalıcı saat uygulamasının sonuçlarına dair çarpıcı veriler paylaştı.
Bayraktar, Ekim 2016 ile Mart 2024 arasında yaklaşık 11,252 milyar kilovatsaat (kWh) enerji tasarrufu sağlandığını ve bu tasarrufun maddi karşılığının yaklaşık 20 milyar lira olduğunu açıkladı.