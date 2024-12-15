Esad rejimi devrildi! Kaç Suriyeli ülkesine döndü? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son verileri paylaştı (AA)

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından önce "Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli" olarak Türkiye'den geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısının 6 Aralık'ta 310, 7 Aralık'ta 176 ve 8 Aralık'ta 240 olduğunu bildirdi.