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Esad rejimi devrildi! Kaç Suriyeli ülkesine döndü? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son verileri paylaştı

TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuşma yaptı. Bakan Yerlikaya, Esed rejiminin devrilmesinin ardından 9-13 Aralık tarihlerinde Türkiye'deki 7 bin 621 Suriyelinin ülkelerine geri döndüğünü bildirdi

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Giriş Tarihi :15 Aralık 2024 , 00:27 Güncelleme Tarihi :15 Aralık 2024 , 01:05
Esad rejimi devrildi! Kaç Suriyeli ülkesine döndü? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son verileri paylaştı

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    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM'de bütçe görüşmelerinde sunum yaptı. Yerlikaya, Suriyelilerin ülkelerine gönüllü dönüşüne ilişkin son verileri paylaştı.

    Esad rejimi devrildi! Kaç Suriyeli ülkesine döndü? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son verileri paylaştı (AA)Esad rejimi devrildi! Kaç Suriyeli ülkesine döndü? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son verileri paylaştı (AA)

    Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından önce "Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli" olarak Türkiye'den geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısının 6 Aralık'ta 310, 7 Aralık'ta 176 ve 8 Aralık'ta 240 olduğunu bildirdi.

    Bakan Yerlikaya'dan ülkesine dönüş yapan Suriyeliler ile ilgili açıklama!

    Esad rejimi devrildi! Kaç Suriyeli ülkesine döndü? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son verileri paylaştı (AA)Esad rejimi devrildi! Kaç Suriyeli ülkesine döndü? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son verileri paylaştı (AA)

    Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra ise gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli olarak Türkiye'den geri dönüş yapan Suriyeli sayısına ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

    Esad rejimi devrildi! Kaç Suriyeli ülkesine döndü? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son verileri paylaştı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Esad rejimi devrildi! Kaç Suriyeli ülkesine döndü? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son verileri paylaştı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    KAÇ SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ?
    "9 Aralık tarihinde 1259 Suriyeli, 10 Aralık tarihinde 1669 Suriyeli, 11 Aralık tarihinde 1293 Suriyeli, 12 Aralık tarihinde 1553 Suriyeli, 13 Aralık tarihinde 1847 Suriyeli. Göç yönetimini, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, medeniyet değerlerimize bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeyen bir anlayışla yönetiyoruz, yönetmeye devam edeceğiz."

    Esad rejimi devrildi! Kaç Suriyeli ülkesine döndü? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son verileri paylaştı (AA)Esad rejimi devrildi! Kaç Suriyeli ülkesine döndü? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son verileri paylaştı (AA)

    Yerlikaya'nın paylaşımına göre, Esad rejiminin devrilmesinin ardından 9-13 Aralık tarihlerinde Türkiye'deki 7 bin 621 Suriyeli ülkelerine döndü.

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