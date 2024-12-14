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12 yıl sonra yeniden! Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği faaliyete başlıyor

Suriye'de kanlı Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle yeni bir dönem başladı. Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 12 yıl aradan sonra bugün faaliyete geçiyor. Şam Büyükelçiliğinin Geçici Maslahatgüzar olarak görevlendirilen Burhan Köroğlu ve ekibinin gelişiyle birlikte büyükelçiliğin bugün açılması bekleniyor.

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Giriş Tarihi :14 Aralık 2024 , 11:43 Güncelleme Tarihi :14 Aralık 2024 , 12:14
12 yıl sonra yeniden! Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği faaliyete başlıyor

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    Suriye'de 61 yıldır kan kusturan Baas rejimi devrildi. 13 yıllık iç savaşın ardından yıkılan Beşar Esad Rusya'ya kaçtı.

    12 YIL SONRA ŞAM'A BÜYÜKELÇİLİK
    Bölgede dengeler değişti. Türkiye diplomatik adımlarına hız verdi. Bu kapsamda 12 yıl sonra Şam Büyükelçiliği açılıyor.

    Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 12 yıl aradan sonra faaliyete başlıyor (Fotoğraf: İHA)Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 12 yıl aradan sonra faaliyete başlıyor (Fotoğraf: İHA)

    Başkent Şam'da diplomatik misyonların bulunduğu Ravda Meyda yakınlarında yer alan Türk Büyükelçiliği, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilen Burhan Köroğlu ve ekibinin gelişiyle birlikte büyükelçiliğin bugün açılması bekleniyor.

    Tükiye'nin Şam Büyükelçilik binasıTükiye'nin Şam Büyükelçilik binası

    2012'DE FAALİYETLER DURDURULMUŞTU
    Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, Beşar Esad rejiminin barışçıl göstericilere karşı şiddet uyguladığı dönemde bir süre hizmet verdikten sonra 26 Mart 2012'de faaliyetlerini durdurmuş ve Büyükelçilik çalışanları Türkiye'ye dönmüştü.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün (13 Aralık) yaptığı açıklamada, Şam Büyükelçiliği'nin 14 Aralık'tan itibaren faaliyete geçeceğini duyurdu.

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    BURHAN KÖROĞLU KİMDİR?
    Büyükelçi Burhan Köroğlu, 1962 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünü bitirdikten sonra, Ürdün Üniversitesinde Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi'nde İslam Felsefesi alanında Doktora Öğrenimini tamamlamıştır.

    Burhan Köroğlu (Fotoğraf: AA)Burhan Köroğlu (Fotoğraf: AA)

    Sırasıyla Marmara Üniversitesi, Middlebury College (ABD), Ürdün Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve İbn Haldun Üniversitesi'ne öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra son olarak Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü'nde profesör olarak görev yapmıştır.

    Burhan Köroğlu (Fotoğraf: AA)Burhan Köroğlu (Fotoğraf: AA)

    Farklı tarihlerde Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM) müdürlüğü, İbn Haldun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanlığı ve Katar'da bulunan Elcezire Araştırma Merkezi Uzman Araştırmacı görevlerinde bulunmuştur. Bir dönem Elcezire Türk Televizyonu Yönetim kurulu başkanlığı yapan Burhan Köroğlu'nun İslam Felsefesi, Siyaset Düşüncesi, Türk-Arap İlişkileri alanlarında yayınlanmış Türkçe, Arapça ve İngilizce telif ve tercüme eserleri vardır.

    Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 12 yıl aradan sonra faaliyete başlıyor (Fotoğraf: İHA)Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 12 yıl aradan sonra faaliyete başlıyor (Fotoğraf: İHA)

    14.11.2023 tarihli ve 2023/497 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'yla Türkiye Cumhuriyeti Nuakşot Büyükelçisi olarak atanan Büyükelçi Köroğlu; 15 Aralık 2023 tarihinde görevine başlamıştır.

    Evli ve üç çocuk babası olan Burhan Köroğlu, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

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    Burhan Köroğlu kimdir, kaç yaşında? Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu nerede doğdu?

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