Rusya Suriye’den çekiliyor mu? Uydu görüntülerinde ortaya çıktı: Savunma sistemini söktüler

Suriye'de muhaliflerin 60 küsur yıllık Baas rejimini devirmesinin ardından hem ülkede hem de Orta Doğu'da yeni bir dönem başladı. Muhalifler geçtiğimiz hafta başkent Şam'a doğru ilerlerken Beşar Esad ise Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı. Peki, Esad'dan sonra Suriye'de neler oluyor? Amerikan teknoloji şirketi Maxar'a göre Rusya, Suriye'deki askeri üslerini boşaltıyor.

Amerikan teknoloji şirketi Maxar’a göre Rusya, Suriye’deki askeri üslerini boşaltıyor, Reutes

RUSYA SURİYE'DEN ÇEKİLİYOR MU?

Rusya'nın Esad'ın devrilmesinden sonra Suriye'deki bir hava üssünde bulunan ekipmanları söküp kargo uçaklarına yüklediği uydu görüntülerinde ortaya çıktı.

Rusya’nın Esad'ın devrilmesinden sonra Suriye'deki bir hava üssünde bulunan ekipmanları söküp kargo uçaklarına yüklediği uydu görüntülerinde ortaya çıktı, Reuters

SAVUNMA SİSTEMİ SÖKÜLDÜ: KARGO UÇAKLARI HAZIR

Maxar tarafından cuma sabahı çekilen görüntülerde, Rusya'nın Hmeymim hava üssünde burun konilerinde yer alan iki An-124 kargo uçağının ekipman kurulumu için hazır beklediği görülüyor.

Maxar tarafından cuma sabahı çekilen görüntülerde, Rusya'nın Hmeymim hava üssünde burun konilerinde yer alan iki An-124 kargo uçağının ekipman kurulumu için hazır beklediği görülüyor, Reuters

Maxar, yakınlarda bir Ka-52 taarruz helikopteri ile bir S-400 hava savunma sisteminin söküldüğünü, bunların büyük ihtimalle kargo uçaklarıyla taşınacağını söyledi.

Amerikan teknoloji şirketi Maxar’a göre Rusya, Suriye’deki askeri üslerini boşaltıyor, Reutes

MOSKOVA TAMAMEN AYRILACAK MI?

Rusya Lazkiye'nin 15 mil güneyindeki üssü Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaşta Esad rejimini desteklemek için kullandı.

ABD gazetesi The Washington Post, Moskova'nın Suriye'yi tamamen terk etmeyi planlayıp planlamadığının belli olmadığına dikkat çekti ve Rusya'nın Hmeimim Havalimanı'nı Afrika'da güç gösterisi yapmak için kullandığını belirtti.

Bir uydu görüntüsü Suriye'nin Tartus kentindeki Rus deniz üssünün genel görünümünü gösteriyor, Reuters

TARSUS'TA 49 YILLIK KİRA SÖZLEŞMESİ

Rusya 2017'de tesis için 49 yıllık bir kira sözleşmesi imzalamıştı. Sovyet döneminde inşa edilen Tarsus'taki Rus deniz üssü, Doğu Akdeniz'deki gemileri destekliyor.

Analistler, ülkedeki Rus teçhizatının hacmi göz önüne alındığında, tam bir çekilmenin zaman alacağını söyledi.

GEMİLER 10 GÜN ÖNCE AYRILDI

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada "Üsler Suriye topraklarında kalmaya devam ediyor. Henüz başka bir karar alınmadı." demişti. Suriye'deki muhalif gruplardan HTŞ'nin sözcüsü ise Rus tesislerinin geleceği konusunda yorum yapamayacağını söylemişti. Ancak Rusya varlıklarının çoğunu yeniden konumlandırdı. Gemiler 10 gün önce Tartus'tan ayrılıp kıyıdan birkaç mil açıkta dolandılar.

Bir uydu görüntüsü, Suriye'nin Tartus kenti açıklarında Rus Amiral Gorshkov sınıfı bir fırkateyni gösteriyor, Reuters

MÜNBİÇ VE AYN EL ARAP DA BOŞALTILDI

Suriye'nin Kuzey Haber Ajansı, Rus birliklerinin pazartesi günü Münbiç ve Ayn el Arap'taki küçük üsleri boşalttığını bildirdi.

The Washington Post'a göre ABD yetkilileri Rusya'nın varlığını azaltırken Suriye'den tamamen çekilmediğine inanıyor. Yetkililer, hava ve deniz üslerine erişimi korumaya çalışacağını düşünüyor.