İtalya Giorgia Meloni – Elon Musk dostluğunu konuşuyor: Giorgia ona başka bakıyor

İtalya'nın gündemi Başbakan Giorgia Meloni ile Tesla ve X'in CEO'su milyarder Elon Musk'ın dostluğu. Musk'ın ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump yönetiminde önemli bir rol üstlenmesi ile bu dostluk daha da fazla konuşulmaya başlandı.
Sosyal medyada gündemden düşmeyen ikiliye yorum yağıyor. Kullanıcılar iki ismin aşık olduğunu dahi öne sürüyor.
MELONİ'NİN ÖZEL KONUĞU
Meloni ve Musk ilk kez Musk'ın Haziran 2023'te İtalya başbakanının resmi konutu Palazzo Chigi'ye yaptığı ziyaret sırasında karşılıklı hayranlıklarını dile getirmişti. Altı ay sonra Musk, Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri'nin genç üyeleri için düzenlenen bir etkinlik olan Atreju'ya özel bir konuk olarak katıldı.
MUSK'TAN MELONİ'YE ÖDÜL
Ekim 2024'ün sonunda Musk, ABD düşünce kuruluşu Atlantic Council tarafından düzenlenen Global Citizen Ödülleri'nin konuğuydu. Musk burada, Meloni'ye transatlantik ilişkilere yaptığı katkılardan dolayı verilen ödülü takdim etti. Musk'ın ödülü bizzat vermek istediği öğrenildi.
Trump'ın zaferinden kısa bir süre sonra Meloni, X hesabından yaptığı paylaşımda, Musk'ın kendisiyle iletişim halinde olduğunu ve Trump'ın başkanlığını "hem ABD hem de İtalya için değerli bir varlık" olarak gördüğünü söyledi.
PARİS'TE BİR ARAYA GELDİLER
Meloni son olarak, Trump ve Musk ile beş yıl önce çıkan yangının ardından Notre Dame Katedrali'nin yeniden açılışını kutlamak için Paris'te düzenlenen bir etkinlikte birlikte görüntülendi.
YASADIŞI GÖÇTE ORTAK TUTUM
Musk X hesabında yaptığı paylaşımda her geçen gün daha da politik mesajlar veriyor. Yasadışı göç konusunda sert bir tavrı olan Musk, Avrupa'da da politik yelpazenin sağ tarafında bağlar kuruyor.
Meloni uzun zamandır göç konusunda katıydı. Son zamanlarda hükümeti, İtalya'ya gelen sığınmacıları Arnavutluk'taki İtalyanların işlettiği kabul tesislerine sınır dışı etmek için Arnavutluk ile bir anlaşmaya vardı. Orada, işleme alınacaklar ve İtalya'ya girme taleplerinde başarısız olanlar kendi ülkelerine geri gönderilecek.
MUSK CUMHURBAŞKANINI KIZDIRDI
İtalyan mahkemesi Arnavutluk anlaşmasını engellerken Musk ise X hesabından yaptığı bir paylaşımda İtalyan yargısını eleştirdi ve "Bu yargıçların gitmesi gerekiyor" dedi.
İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ise Musk'ın müdahalesine sert bir cevap verdi ve teknoloji milyarderini ülkesinin anayasal süreçlerine müdahale etmemesi konusunda uyardı. Mattarella, "Özellikle duyurulduğu gibi, dost ve müttefik bir ülkede önemli bir hükümet rolü üstlenmek üzere olan herkes, o ülkenin egemenliğine saygı göstermeli ve reçete yazma görevini üstlenmemeli." dedi.
Musk ve Meloni'nin bir diğer ortak noktası da uyanmış konformizm olarak algıladıkları şeyden duydukları belirgin hayal kırıklığıdır. Musk, bir "uyanmış zihin virüsünün" ABD'de ifade özgürlüğünü sınırladığını iddia etti. Meloni de doğal ailenin temellerini tahrip ettiğini savunduğu "uyanmış ideolojiye" saldırdı.
STARLINK İTALYA'DA TEST EDİLDİ
Potansiyel iş anlaşmaları da Meloni ve Musk için önemli bir birleştirici faktör olarak hizmet ediyor. Musk'ın Starlink'inin İtalya'ya büyük ölçüde genişlemesi giderek daha olası görünüyor. Ekim ayında hükümet, kapsama alanının zayıf olduğu bölgelerde internet bağlantısını artırmanın bir yolu olarak Starlink uydularını test ettiğini doğruladı.
MELONİ İÇİN SİYASİ TEHLİKE
Bu gelişme İtalyan telekomünikasyon sektöründe dalgalanmalar yaratıyor. Musk, yerli şirketlere gidebilecek sözleşmeleri kazanmaya başlarsa bu durumun çoğu konuda milliyetçi bir duruş sergileme eğiliminde olan Meloni için siyasi bir zorluk oluşturabileceği düşünülüyor.
Meloni için Musk'a yakınlığın Trump'a yakınlık demek olduğunu belirten The Conversation, "Musk'ın güçlü bir deregülasyon tercihi var ve Trump'ın hükümetinde maliyetleri düşürmek için işe alındı. Bu görüşler Meloni'nin sosyal milliyetçi partisinin ilkeleriyle pek uyuşmuyor." ifadelerini kullandı.
The Conversation, milliyetçilerin, küreselleşmiş bir dünyada görev yapmanın gerçekleri ortaya çıktığında genellikle gergin ilişkilere sahip olduğuna dikkat çekti ve "Meloni ile Musk bundan sonra tanıdık bir model izleyebilirler. Karşılıklı birbirlerine hayranlık duyuyor olabilirler ancak yerel öncelikleri genellikle uluslararası ortaklıklara odaklanamayacak kadar baskındır." ifadelerini kullandı.