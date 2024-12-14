İtalya Giorgia Meloni – Elon Musk dostluğunu konuşuyor: Giorgia ona başka bakıyor

Meloni uzun zamandır göç konusunda katıydı. Son zamanlarda hükümeti, İtalya 'ya gelen sığınmacıları Arnavutluk'taki İtalyanların işlettiği kabul tesislerine sınır dışı etmek için Arnavutluk ile bir anlaşmaya vardı. Orada, işleme alınacaklar ve İtalya'ya girme taleplerinde başarısız olanlar kendi ülkelerine geri gönderilecek.

Musk X hesabında yaptığı paylaşımda her geçen gün daha da politik mesajlar veriyor. Yasadışı göç konusunda sert bir tavrı olan Musk, Avrupa'da da politik yelpazenin sağ tarafında bağlar kuruyor.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ise Musk'ın müdahalesine sert bir cevap verdi ve teknoloji milyarderini ülkesinin anayasal süreçlerine müdahale etmemesi konusunda uyardı. Mattarella, "Özellikle duyurulduğu gibi, dost ve müttefik bir ülkede önemli bir hükümet rolü üstlenmek üzere olan herkes, o ülkenin egemenliğine saygı göstermeli ve reçete yazma görevini üstlenmemeli." dedi.

İtalyan mahkemesi Arnavutluk anlaşmasını engellerken Musk ise X hesabından yaptığı bir paylaşımda İtalyan yargısını eleştirdi ve "Bu yargıçların gitmesi gerekiyor" dedi.

Musk ve Meloni'nin bir diğer ortak noktası da uyanmış konformizm olarak algıladıkları şeyden duydukları belirgin hayal kırıklığıdır. Musk, bir "uyanmış zihin virüsünün" ABD'de ifade özgürlüğünü sınırladığını iddia etti. Meloni de doğal ailenin temellerini tahrip ettiğini savunduğu "uyanmış ideolojiye" saldırdı.

STARLINK İTALYA'DA TEST EDİLDİ

Potansiyel iş anlaşmaları da Meloni ve Musk için önemli bir birleştirici faktör olarak hizmet ediyor. Musk'ın Starlink'inin İtalya'ya büyük ölçüde genişlemesi giderek daha olası görünüyor. Ekim ayında hükümet, kapsama alanının zayıf olduğu bölgelerde internet bağlantısını artırmanın bir yolu olarak Starlink uydularını test ettiğini doğruladı.

MELONİ İÇİN SİYASİ TEHLİKE

Bu gelişme İtalyan telekomünikasyon sektöründe dalgalanmalar yaratıyor. Musk, yerli şirketlere gidebilecek sözleşmeleri kazanmaya başlarsa bu durumun çoğu konuda milliyetçi bir duruş sergileme eğiliminde olan Meloni için siyasi bir zorluk oluşturabileceği düşünülüyor.

Meloni için Musk'a yakınlığın Trump'a yakınlık demek olduğunu belirten The Conversation, "Musk'ın güçlü bir deregülasyon tercihi var ve Trump'ın hükümetinde maliyetleri düşürmek için işe alındı. Bu görüşler Meloni'nin sosyal milliyetçi partisinin ilkeleriyle pek uyuşmuyor." ifadelerini kullandı.

The Conversation, milliyetçilerin, küreselleşmiş bir dünyada görev yapmanın gerçekleri ortaya çıktığında genellikle gergin ilişkilere sahip olduğuna dikkat çekti ve "Meloni ile Musk bundan sonra tanıdık bir model izleyebilirler. Karşılıklı birbirlerine hayranlık duyuyor olabilirler ancak yerel öncelikleri genellikle uluslararası ortaklıklara odaklanamayacak kadar baskındır." ifadelerini kullandı.