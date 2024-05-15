AFAD ve Kandilli Rasathanesi 'nin web siteleri, deprem anında size rehberlik edecek ve hayati bilgiler sunacak platformlardır. Bu platformlar, sadece depremlerin büyüklüklerini, nerede ve ne zaman meydana geldiğini, merkez üssünü ve etkilenen bölgeleri göstermekle kalmaz, aynı zamanda deprem sonrası ne yapmanız gerektiği, ilk yardım bilgileri ve acil durum numaraları gibi hayati bilgiler de barındırır. Peki az önce, bugün nerede kaç büyüklüğünde deprem oldu ? İşte AFAD -Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Son Depremler AFAD -Kandilli Rasathanesi Listesi!

Ege Denizi'nin İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 15 Mayıs 2024 tarihinde yerel saatle 07.57'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin odak derinliği yerin yalnızca 7 kilometre altında gerçekleşti, bu da sarsıntının yüzeye oldukça yakın olduğunu gösteriyor. Depremin merkez üssü, İzmir'e bağlı Karaburun ilçesinin 45.6 kilometre açıklarında tespit edildi. Coğrafi koordinatları 38.95917 enlem ve 26.05111 boylam olarak belirlenen sarsıntı, bölgedeki vatandaşlar tarafından da hissedildi. Şu ana kadar herhangi bir hasar veya yaralanma raporu alınmamış olup, yetkililer durumu yakından takip etmekte.

Depremle ilgili daha fazla bilgi ve son deprem aktiviteleri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin internet sitelerinde yer alan "son depremler" listesinde güncellenmekte. Bölge sakinleri ve ilgili tüm taraflar, olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.