Cehennem odunu FETÖ elebaşı Gülen'e Protestan cenaze! Hristiyanlar gibi “lüks” tabutuyla gömüldü

Ölümünün üstünden üç hafta geçmesine rağmen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e düzenlenen cenaze töreni ile ilgili skandallara her gün bir yenisi ekleniyor.

FETÖ'ye müzahir isimler tarafından her seferinde İslam dininin savunucusu olarak lanse edilen örgüt elebaşı Gülen'in cenazesinin Protestan adetlerine göre yapıldığı ortaya çıktı.