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Cehennem odunu FETÖ elebaşı Gülen'e Protestan cenaze! Hristiyanlar gibi “lüks” tabutuyla gömüldü

ABD'de vatansız olarak geberen ve cehenneme odun olan elebaşı Fetullah Gülen'in cenaze törenine ilişkin skandalları ortaya çıkmaya devam ediyor. Her seferinde İslam dininin savunucusu olarak lanse edilen örgüt elebaşı Gülen’in cenazesinin Protestan adetlerine göre yapıldığı ortaya çıktı. Öte yandan ABD'de fiyatları 2 bin ile 25 bin USD arasında değişen tabutlardan en kaliteli ve pahalısı iblis başı Gülen için kullanıldı.

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 19:06 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 19:37
Cehennem odunu FETÖ elebaşı Gülen’e Protestan cenaze! Hristiyanlar gibi lüks tabutuyla gömüldü

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Ölümünün üstünden üç hafta geçmesine rağmen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e düzenlenen cenaze töreni ile ilgili skandallara her gün bir yenisi ekleniyor.

FETÖ'ye müzahir isimler tarafından her seferinde İslam dininin savunucusu olarak lanse edilen örgüt elebaşı Gülen'in cenazesinin Protestan adetlerine göre yapıldığı ortaya çıktı.



Gülen'in cenaze işlemlerinin Allentown/Pensilvania'da bulunan "Bachman, Kulik & Reinsmith Funeral Homes" adlı şirket aracılığıyla yapıldığı öğrenildi.



ŞİRKETE GİZLİLİK BASKISI

Pensilvanya yakınlarında İslami usullerle defin hizmeti veren onlarca cenaze şirketi bulunuyor. Ancak, örgüt üst yönetimi cenaze için Protestan bir şirketi tercih etti. İnsanların İslam dinine olan inançlarını ve değerlerini sömürerek topladıkları paralarla ABD'de rahat bir hayat süren Fetullah Gülen, bir Protestan gibi gömüldü.



Örgüt üst yönetimi, cenaze işlemlerinin gizlilikle yürütülmesi konusunda şirkete baskı yaptı. Şirket, çalışma usullerinin aksine çalışma takviminde bir günü boş bıraktı. Takvimde 24 Ekim 2024 gününe cenazesi olan kişinin yani Fetullah Gülen'in adı yazılmadı.



SÖZDE MÜTEVAZİ GÜLEN'E EN LÜKS TABUT

Kendine inanan insanlara sözde mütevazi bir hayat sürdüğünü anlatan ancak ABD'de büyük bir malikanede rahat bir hayat sürdüren Fetullah Gülen'in ölüsü de adeta milletten topladıkları parayla kaplandı. ABD'de fiyatları 2 bin ile 25 bin USD arasında değişen tabutlardan en kaliteli ve pahalısı Gülen için kullanıldı.



Hristiyanlarda olduğu gibi "lüks" tabutuyla gömüldüğü daha önce ortaya çıkan Gülen'in neden böyle gömüldüğünü mollalardan biri olan damadı Ahmet Kurucan, örgüte inananlara karşı savunmaya çalıştı. Ancak ikna edici olamadı. Örgüt içinde, cenazesi İslami adetlerin dışında yapılan Gülen'in tarihsel kökeninin Hristiyanlıktan dönme olup olmadığı tartışılmaya başlandı.


PROTESTAN ŞİRKET DOĞUM TARİHİNİ DOĞRU YAZDI

FETÖ elebaşı Gülen'in kimliğinde yazan doğum tarihi 1941. Ancak Gülen'in, kendine manevi bir anlam yüklemek için her yerde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği 1938 yılında doğduğunu söylediği bilinen bir gerçek.



Cenazesinde ise gerçek bir kez daha ortaya çıktı. Örgüt üst yönetiminin cenaze işlemleri için anlaştığı Protestan şirketin mezara konması için hazırladığı levhada elebaşı Gülen'in gerçek doğum tarihi olan 1941 yazıldı. Gerçeğin ortaya çıkmasından rahatsız olan örgüt yöneticileri ise apar topar 1938 tarihli yeni bir levha yaptırmak zorunda kaldı.

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