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Narin Güran davasında gizli tanık bombası! Neler söyledi? Enes Güran'a dikkat

Türkiye Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran davasına kilitlendi. Davanın ilk gününde cinayetin 4 şüphelisi Salim Güran, Yüksel Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi alındı. Aile üyeleri Nevzatı'ı suçlarken kritik bir gelişme yaşandı. Davada gizli bir tanığın olduğunu ve soruşturmanın seyrinin tamamen değişebileceği öğrenildi. A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Haber koordinatörü Abdurrahman Şimşek, "Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı Enes Güran'ın cezaevinde intihar etmemesi için çok iyi güvenlik önlemleri almalı." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 13:44 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 13:53
Narin Güran davasında gizli tanık bombası! Neler söyledi? Enes Güran’a dikkat

Türkiye Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran davasına kilitlendi.

Narin Güran davasında gizli tanık bombası! Neler söyledi? Enes Güran’a dikkat

Davanın ilk gününde cinayetin 4 şüphelisi Salim Güran, Yüksel Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi alındı. Aile üyeleri Nevzatı'ı suçlarken kritik bir gelişme yaşandı.

Narin Güran davasında gizli tanık bombası! Neler söyledi? Enes Güran’a dikkat

GİZLİ TANIK BOMBASI

Davada gizli bir tanığın olduğunu ve soruşturmanın seyrinin tamamen değişebileceği öğrenildi. A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Haber koordinatörü Abdurrahman Şimşek, "Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı Enes Güran'ın cezaevinde intihar etmemesi için çok iyi güvenlik önlemleri almalı." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA