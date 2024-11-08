Narin Güran davasında gizli tanık bombası! Neler söyledi? Enes Güran’a dikkat

Davanın ilk gününde cinayetin 4 şüphelisi Salim Güran, Yüksel Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi alındı. Aile üyeleri Nevzatı'ı suçlarken kritik bir gelişme yaşandı.

GİZLİ TANIK BOMBASI

Davada gizli bir tanığın olduğunu ve soruşturmanın seyrinin tamamen değişebileceği öğrenildi. A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Haber koordinatörü Abdurrahman Şimşek, "Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı Enes Güran'ın cezaevinde intihar etmemesi için çok iyi güvenlik önlemleri almalı." ifadelerini kullandı.