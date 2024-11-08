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Narin Güran cinayetinde ağabeyi Enes Güran'dan Nevzat Bahtiyar'a sert çıkış: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin dava, 4 sanık ve 26 tanığın dinlenmesiyle tamamlandı. Duruşma, yarın sabah avukatların savunmasıyla devam edecek. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların ardından tanıkların da ifadesine başvurdu. Davada tutuklu 4 sanıktan ağabey Enes Güran'ın Nevzat Bahtiyar'a tepkisi dikkatlerden kaçmadı. Enes Güran mahkeme salonundan çıkarken Nevzat Bahtiyar'a bakarak "Nevzat kamera kayıtları çıktığında göreceğiz" şeklinde ifade kullandı.

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 22:54 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 22:54
Narin Güran cinayetinde ağabeyi Enes Güran’dan Nevzat Bahtiyar’a sert çıkış: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz

Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın 2.duruşması tamamlandı.

Narin Güran cinayetinde ağabeyi Enes Güran’dan Nevzat Bahtiyar’a sert çıkış: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz

Duruşmanın ilk gününde "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar'ın savunmaları ve davada müşteki olan baba Arif Güran ifade işlemleri tamamlanmıştı.

Narin Güran cinayetinde ağabeyi Enes Güran’dan Nevzat Bahtiyar’a sert çıkış: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz

İŞTE AĞABEY ENES GÜRAN'IN SAVUNMASI

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ın savunmasının ardından ağabey Enes Güran'ın savunmasına geçildi. Mahkeme başkanı, sanık Enes Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açıldığını belirtti.

Güran, mahkeme başkanının "Salim Güran'ı evinizde gördünüz mü?" diye sorması üzerine, Salim Güran'ı o gün evinde hiç görmediğini ileri sürdü.

Mahkeme başkanının daha önceki beyanlarını da hatırlatarak, çelişen beyanları olduğunu belirtmesi üzerine Enes Güran, "Hatırlamadığım şeyler var. Olayın şokunda olduğum için öyle oldu." dedi.

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