ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü: Savaşı durdurmak için çalışacağım

ABD'nin yeni başkanı olarak seçilen Donald Trump ile telefonda görüşen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas , adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için Trump ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti. ABD'nin yeni başkanı olarak seçilen Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü (AA)



Filistin Yönetimi tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Abbas, Trump'ı seçim zaferinden dolayı kutladı ve kendisine iyi şanslar diledi. Abbas görüşmede "uluslararası meşruiyete dayalı adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için Trump ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu" ifade etti. Trump ise, Abbas'a "savaşı durdurmak için çalışacağını" ve "Orta Doğu'ya barışı getirmek" için Filistin Yönetimi lideri ve ilgili tüm taraflarla birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.





"SAVAŞ BAŞLATMAK YERİNE SAVAŞLARI BİTİRECEĞİM"



Seçim zaferinin ardından destekçilerine seslenen Trump "Ben savaş başlatmayacağım. Savaşları durduracağım. Bu, demokrasi ve özgürlük için de büyük bir zaferdir. Birlikte Amerika'nın şanlı kaderinin kilidini açacağız ve halkımız için en mükemmel geleceği inşa edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.







BAŞKAN ERDOĞAN GAZZE ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Amerika'nın seçilmiş başkanı sayın Trump'la yaptığımız telefon görüşmesinde, hem kendisini tarihi seçim zaferinden dolayı tebrik ettik hem de Gazze ve Lübnan'daki katliama dikkat çektik. Değerli dostum Trump'tan ikinci başkanlık döneminde eski yönetimin hatalı politikalarını terk etmesini bekliyoruz." demişti.