Diyarbakır'ın Bağlar ileçesine bağlı olan Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedine ulaşılmıştı.
Gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında itirafçı Nevzat Bahtiyar, amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklandı.
4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşmasına, baba Arif Güran'ın "müşteki", aralarında tutuklu şüphelilerin de bulunduğu 21 kişinin ise "tanık" sıfatıyla katılması için "zorla getirme" kararı çıkarıldı. 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması bugün başladı. İşte yaşanan tüm gelişmeler...
Bugün gerçekleşecek ilk duruşmanın ardından mahkeme heyetinin Tavşantepe Köyüne giderek küçük kızın öldürüldüğü evde, evin çevresindeki ahır ve eklentilerinde keşif yapacağı bilgisine ulaşıldı.
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde ilk duruşma için tutuklu sanıklar Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. O anları A Haber canlı olarak takip etti.
Salonun sağ tarafında ise Nevzat Bahtiyar'ın oturacağını söyleyen Yılmaz, "Yaklaşık 300 kişi burada olacak. 25 sanığın yakınları da burada olacaklar. Her bir alanda 18 koltuk var. Anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve Nevzat Güran yargı önünde hesap verecek. Yarın başlayacak duruşma seri duruşmalar şeklinde gerçekleşek. 2 gün içerisinde duruşmanın bitmesi gerekiyor. Ancak uzayabilir. Bu duruşmada hiçbir şekilde karar verilmeyecek. Mahkeme heyeti sanıkları dinleyecek. " ifadelerini kullandı.
A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz, duruşma salonunu görüntüledi. Son durumu aktardı. Yılmaz, salonun daha önce önemli davalara da ev sahipliği yaptığını belirterek, "KCK ana davası ile Tahir Elçi'nin davası burada görülmüştü." dedi. Yılmaz salonun sol bölümününde yer alan ilk sıraya anne Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran'ın oturacağını belirtti.
Mahkeme dosyanın kapsamı ve taraf sayısının fazlalığı nedeniyle duruşmanın kamera ile kayıt altına alınmasının yanı sıra sesli kayıt sistemiyle de kayıt altına alınmasını kararlaştırdı. Mahkeme, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) konusunda uzman bir teknikerin duruşma gününden önce duruşma salonundaki SEGBİS sisteminin çalışır vaziyette olup olmadığının kontrol edilmesini istedi. Varsa bir aksaklığın duruşma gününden önce giderilmesini talep etti. Yine duruşmanın başladığı gün ve saatte SEGBİS sisteminde oluşabilecek olası teknik aksaklıkların hızlıca önüne geçilebilmesi ve yargılamanın gecikmesine mahal verilmeyecek şekilde hızlı ve seri devam edilebilmesi için duruşma bitene kadar SEGBİS konusunda uzman bir teknikerin salonda hazır bekletilmesi de kararlaştırıldı.
Amca Salim Güran'ın tutuklu bulunduğu Diyarbakır T Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kaldığı odasının hemen yanındaki odaların da can güvenliği olmadığı gerekçesiyle boşaltıldığı öğrenildi. Amca Güran'ın odasının sağındaki ve solundaki odalarda kalan tutuklular başka bölümlerdeki odalara alındı.
14 sayfalık iddianamede, Narin’i kimin, neden öldürdüğüne dair bir itiraf beyanı ya da somut bir delil bulunmuyor. Buna karşılık, akrabaların "çelişkili ifadeleri, şüpheli tavırları, sergiledikleri tutarsız davranışlar" iddianamenin temel dayanağını oluşturuyor.
Olayla ilgili 250 kişinin ifadesi alındı. Savcının, birçok akrabanın çelişkili beyan vermesi üzerine olayın kayıp çocuk vakası olmadığına kanaat getirdiği, "aile tarafından gerçekleştirilen bir cinayet" olabileceğinden şüphelendiği ve soruşturmanın seyrini bu şekilde değiştirdiği belirtiliyor.
Arama çalışmalarını etkilemek amacıyla, ailenin "24 Ağustos'ta köyde bir yangın çıkardığı, ilk günden itibaren şüpheli davranan muhtar Salim Güran’ın tüm aileyi yönlendirdiği" iddia ediliyor.
Narin’in, amcasının evine gitmek üzere kendi evinden ayrıldıktan sonra kaybolduğu anlatılmıştı. O amcanın eşi olan yengesi, Narin’in saat 14.00 sularında kapıya gelip kızıyla konuştuğunu, kaybolduğu anlaşılınca Salim Güran’ın, Narin’in 17.40 sularında geldiğini söylemeleri konusunda telkinlerde bulunduğunu anlattı.
Anne Yüksel Güran hakkında da ''Henüz Narin Güran’ın bulunamamış̧ olmasına rağmen kızının öldüğünden adeta emin olduğu, kızının durumuna üzülmekle birlikte oğlu Enes Güran’ı koruma çabası içinde olduğu…" şeklinde bir yorum yapılıyor.
İddianamede "Narin’in cesedinin bulunduğu gün, evlerinin önünde kadınlar arasında bir tartışma yaşandığı, M.G. adındaki kadının, Salim Güran’ın eşi Melek Güran’a hitaben 'Herkes her şeyi biliyor beni konuşturmayın' diye bağırdığı; iki kadının Yüksel Güran’a 'Doğruyu konuşsaydınız bu aşamaya gelmezdi’ diyerek birinin ona küfrettiği" yazılıyor.
Nevzat Bahtiyar, Narin’in amcası Salim tarafından öldürüldüğünü iddia ediyor. Güran'ın kendisini tehdit ettiği için Narin’in cesedini "ortadan kaldırmayı" kabul ettiğini öne sürüyor.
Daha önce cesedi Salim'in arabasından aldığını söyleyen Nevzat Bahtiyar, 21 Eylül'de ifade değiştirdi ve Narin'in cesedini, ailesine ait evde, yerde yatar vaziyette gördüğünü anlatıyor:
''Salim Güran bana 'Yüksel’le birlikte olduğumuzu kız gördüğü için bu kızı ben öldürdüm, artık sen de benim suç ortağımsın, bu olaya tanık oldun, dolayısıyla bunu yok edeceksin, yoksa senin oğlunu, gittiği futbol okulundan aldırırım ve kafasına sıktırırım, bunu yok et ve sonrasında da 200.000 TL para veririm' şeklinde konuştu. Narin Güran’ı, Salim Güran ile birlikte bir battaniyenin arasına bıraktık."
Bahtiyar, cesedi torbaya koyarken Narin'in sağ kulağının arkasına ip izine benzeyen izler gördüğünü söyledi.
Bu iddialara karşı çıkan Salim Güran, olay günü Nevzat Bahtiyar’ı hiç görmediğini, olayın yaşandığı gün ve saatlere ait WhatsApp yazışmalarını da, uygunsuz görüşmeler olduğu için sildiğini öne sürdü.