PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Canlı Anlatım Güncel Haberleri

CANLI | Narin Güran davasında son durum ne? Yılın davası başladı! İlk duruşmada karar çıkacak mı?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde tüm Türkiye'nin beklediği gün geldi. Narin'in ölümü ile ilgili başta annesi olmak üzere ağabeyi, amcası ile küçük kızın cansız bedenini derede saklayan Nevzat Bahtiyar bugün ilk kez 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. İlk duruşma için tutuklu sanıklar Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi ve duruşma başladı. İşte Narin davasına ilişkin yaşanan tüm gelişmeler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 07:40 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 09:45
CANLI | Narin Güran davasında son durum ne? Yılın davası başladı! İlk duruşmada karar çıkacak mı?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Diyarbakır'ın Bağlar ileçesine bağlı olan Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedine ulaşılmıştı.

    Gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında itirafçı Nevzat Bahtiyar, amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

    4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

    Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşmasına, baba Arif Güran'ın "müşteki", aralarında tutuklu şüphelilerin de bulunduğu 21 kişinin ise "tanık" sıfatıyla katılması için "zorla getirme" kararı çıkarıldı. 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması bugün başladı. İşte yaşanan tüm gelişmeler...

    AHaber CANLI YAYIN

    Narin Güran için hesap vakti | İşte cinayetin kronolojisi! 21 Ağustostan bugüne neler yaşandı?Narin Güran için hesap vakti | İşte cinayetin kronolojisi! 21 Ağustostan bugüne neler yaşandı?
    Narin Güran için hesap vakti | İşte cinayetin kronolojisi! 21 Ağustos'tan bugüne neler yaşandı?

    CANLI ANLATIM
    09:42 07 Kasım 2024
    DURUŞMA BAŞLADI
     Narin Güran davasında ilk duruşma başladı
    09:41 07 Kasım 2024
    GİRİŞLER TEK NOKTADAN GERÇEKLEŞTİRİLİYOR
    Adliyeye giriş tek noktadan gerçekleştirilirken, gelenler çanta ve benzeri eşyaları kontrol edilip, üst aramalarının ardından içeri alınıyor. Ambulans ekiplerinin de hazırda bekletildiği adliye çevresinde trafik polisleri araçların geçişini kontrol ederken, motosikletli Yunus timleri de devriye görevi yürütüyor.
    08:13 07 Kasım 2024
    KEŞİF YAPILACAK

    Bugün gerçekleşecek ilk duruşmanın ardından mahkeme heyetinin Tavşantepe Köyüne giderek küçük kızın öldürüldüğü evde, evin çevresindeki ahır ve eklentilerinde keşif yapacağı bilgisine ulaşıldı.


     

    07:51 07 Kasım 2024
    DURUŞMA SAAT 09.00'DA BAŞLAYACAK
    Duruşmanın saat 09.00'da Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlaması bekleniyor. 
    06:54 07 Kasım 2024
    KATİL ZANLILARI ADLİYEYE SEVK EDİLİYOR

    Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde ilk duruşma için tutuklu sanıklar Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. O anları A Haber canlı olarak takip etti. 

     

     

    19:30 06 Kasım 2024
    DURUŞMADAN KARAR ÇIKMAYACAK

    Salonun sağ tarafında ise Nevzat Bahtiyar'ın oturacağını söyleyen Yılmaz, "Yaklaşık 300 kişi burada olacak. 25 sanığın yakınları da burada olacaklar. Her bir alanda 18 koltuk var. Anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve Nevzat Güran yargı önünde hesap verecek. Yarın başlayacak duruşma seri duruşmalar şeklinde gerçekleşek. 2 gün içerisinde duruşmanın bitmesi gerekiyor. Ancak uzayabilir. Bu duruşmada hiçbir şekilde karar verilmeyecek. Mahkeme heyeti sanıkları dinleyecek. " ifadelerini kullandı.

    19:00 06 Kasım 2024
    O DAVALAR O SALONDA GÖRÜLDÜ

    A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz, duruşma salonunu görüntüledi. Son durumu aktardı. Yılmaz, salonun daha önce önemli davalara da ev sahipliği yaptığını belirterek, "KCK ana davası ile Tahir Elçi'nin davası burada görülmüştü." dedi. Yılmaz salonun sol bölümününde yer alan ilk sıraya anne Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran'ın oturacağını belirtti.

    18:30 06 Kasım 2024
    ADLİYEYE BARİYERLER YERLEŞTİRİLDİ
    Duruşma öncesinde adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınarak bariyerler yerleştirildi.
    18:00 06 Kasım 2024
    DURUŞMA KAMERA KAYDINA ALINACAK

    Mahkeme dosyanın kapsamı ve taraf sayısının fazlalığı nedeniyle duruşmanın kamera ile kayıt altına alınmasının yanı sıra sesli kayıt sistemiyle de kayıt altına alınmasını kararlaştırdı. Mahkeme, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) konusunda uzman bir teknikerin duruşma gününden önce duruşma salonundaki SEGBİS sisteminin çalışır vaziyette olup olmadığının kontrol edilmesini istedi. Varsa bir aksaklığın duruşma gününden önce giderilmesini talep etti. Yine duruşmanın başladığı gün ve saatte SEGBİS sisteminde oluşabilecek olası teknik aksaklıkların hızlıca önüne geçilebilmesi ve yargılamanın gecikmesine mahal verilmeyecek şekilde hızlı ve seri devam edilebilmesi için duruşma bitene kadar SEGBİS konusunda uzman bir teknikerin salonda hazır bekletilmesi de kararlaştırıldı.

    17:00 06 Kasım 2024
    YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

    Amca Salim Güran'ın tutuklu bulunduğu Diyarbakır T Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kaldığı odasının hemen yanındaki odaların da can güvenliği olmadığı gerekçesiyle boşaltıldığı öğrenildi. Amca Güran'ın odasının sağındaki ve solundaki odalarda kalan tutuklular başka bölümlerdeki odalara alındı.

    16:00 06 Kasım 2024
    İDDİANAMEDE NELER VAR?

    14 sayfalık iddianamede, Narin’i kimin, neden öldürdüğüne dair bir itiraf beyanı ya da somut bir delil bulunmuyor. Buna karşılık, akrabaların "çelişkili ifadeleri, şüpheli tavırları, sergiledikleri tutarsız davranışlar" iddianamenin temel dayanağını oluşturuyor. 

    Olayla ilgili 250 kişinin ifadesi alındı. Savcının, birçok akrabanın çelişkili beyan vermesi üzerine olayın kayıp çocuk vakası olmadığına kanaat getirdiği, "aile tarafından gerçekleştirilen bir cinayet" olabileceğinden şüphelendiği ve soruşturmanın seyrini bu şekilde değiştirdiği belirtiliyor.

    Arama çalışmalarını etkilemek amacıyla, ailenin "24 Ağustos'ta köyde bir yangın çıkardığı, ilk günden itibaren şüpheli davranan muhtar Salim Güran’ın tüm aileyi yönlendirdiği" iddia ediliyor.

    Narin’in, amcasının evine gitmek üzere kendi evinden ayrıldıktan sonra kaybolduğu anlatılmıştı. O amcanın eşi olan yengesi, Narin’in saat 14.00 sularında kapıya gelip kızıyla konuştuğunu, kaybolduğu anlaşılınca Salim Güran’ın, Narin’in 17.40 sularında geldiğini söylemeleri konusunda telkinlerde bulunduğunu anlattı.

    Anne Yüksel Güran hakkında da ''Henüz Narin Güran’ın bulunamamış̧ olmasına rağmen kızının öldüğünden adeta emin olduğu, kızının durumuna üzülmekle birlikte oğlu Enes Güran’ı koruma çabası içinde olduğu…" şeklinde bir yorum yapılıyor.

    İddianamede "Narin’in cesedinin bulunduğu gün, evlerinin önünde kadınlar arasında bir tartışma yaşandığı, M.G. adındaki kadının, Salim Güran’ın eşi Melek Güran’a hitaben 'Herkes her şeyi biliyor beni konuşturmayın' diye bağırdığı; iki kadının Yüksel Güran’a 'Doğruyu konuşsaydınız bu aşamaya gelmezdi’ diyerek birinin ona küfrettiği" yazılıyor.

    Nevzat Bahtiyar, Narin’in amcası Salim tarafından öldürüldüğünü iddia ediyor. Güran'ın kendisini tehdit ettiği için Narin’in cesedini "ortadan kaldırmayı" kabul ettiğini öne sürüyor.

    Daha önce cesedi Salim'in arabasından aldığını söyleyen Nevzat Bahtiyar, 21 Eylül'de ifade değiştirdi ve Narin'in cesedini, ailesine ait evde, yerde yatar vaziyette gördüğünü anlatıyor:

    ''Salim Güran bana 'Yüksel’le birlikte olduğumuzu kız gördüğü için bu kızı ben öldürdüm, artık sen de benim suç ortağımsın, bu olaya tanık oldun, dolayısıyla bunu yok edeceksin, yoksa senin oğlunu, gittiği futbol okulundan aldırırım ve kafasına sıktırırım, bunu yok et ve sonrasında da 200.000 TL para veririm' şeklinde konuştu. Narin Güran’ı, Salim Güran ile birlikte bir battaniyenin arasına bıraktık."

    Bahtiyar, cesedi torbaya koyarken Narin'in sağ kulağının arkasına ip izine benzeyen izler gördüğünü söyledi.

    Bu iddialara karşı çıkan Salim Güran, olay günü Nevzat Bahtiyar’ı hiç görmediğini, olayın yaşandığı gün ve saatlere ait WhatsApp yazışmalarını da, uygunsuz görüşmeler olduğu için sildiğini öne sürdü. 

    SON DAKİKA