İDDİANAMEDE NELER VAR?

14 sayfalık iddianamede, Narin’i kimin, neden öldürdüğüne dair bir itiraf beyanı ya da somut bir delil bulunmuyor. Buna karşılık, akrabaların "çelişkili ifadeleri, şüpheli tavırları, sergiledikleri tutarsız davranışlar" iddianamenin temel dayanağını oluşturuyor.

Olayla ilgili 250 kişinin ifadesi alındı. Savcının, birçok akrabanın çelişkili beyan vermesi üzerine olayın kayıp çocuk vakası olmadığına kanaat getirdiği, "aile tarafından gerçekleştirilen bir cinayet" olabileceğinden şüphelendiği ve soruşturmanın seyrini bu şekilde değiştirdiği belirtiliyor.

Arama çalışmalarını etkilemek amacıyla, ailenin "24 Ağustos'ta köyde bir yangın çıkardığı, ilk günden itibaren şüpheli davranan muhtar Salim Güran’ın tüm aileyi yönlendirdiği" iddia ediliyor.

Narin’in, amcasının evine gitmek üzere kendi evinden ayrıldıktan sonra kaybolduğu anlatılmıştı. O amcanın eşi olan yengesi, Narin’in saat 14.00 sularında kapıya gelip kızıyla konuştuğunu, kaybolduğu anlaşılınca Salim Güran’ın, Narin’in 17.40 sularında geldiğini söylemeleri konusunda telkinlerde bulunduğunu anlattı.

Anne Yüksel Güran hakkında da ''Henüz Narin Güran’ın bulunamamış̧ olmasına rağmen kızının öldüğünden adeta emin olduğu, kızının durumuna üzülmekle birlikte oğlu Enes Güran’ı koruma çabası içinde olduğu…" şeklinde bir yorum yapılıyor.

İddianamede "Narin’in cesedinin bulunduğu gün, evlerinin önünde kadınlar arasında bir tartışma yaşandığı, M.G. adındaki kadının, Salim Güran’ın eşi Melek Güran’a hitaben 'Herkes her şeyi biliyor beni konuşturmayın' diye bağırdığı; iki kadının Yüksel Güran’a 'Doğruyu konuşsaydınız bu aşamaya gelmezdi’ diyerek birinin ona küfrettiği" yazılıyor.

Nevzat Bahtiyar, Narin’in amcası Salim tarafından öldürüldüğünü iddia ediyor. Güran'ın kendisini tehdit ettiği için Narin’in cesedini "ortadan kaldırmayı" kabul ettiğini öne sürüyor.

Daha önce cesedi Salim'in arabasından aldığını söyleyen Nevzat Bahtiyar, 21 Eylül'de ifade değiştirdi ve Narin'in cesedini, ailesine ait evde, yerde yatar vaziyette gördüğünü anlatıyor:

''Salim Güran bana 'Yüksel’le birlikte olduğumuzu kız gördüğü için bu kızı ben öldürdüm, artık sen de benim suç ortağımsın, bu olaya tanık oldun, dolayısıyla bunu yok edeceksin, yoksa senin oğlunu, gittiği futbol okulundan aldırırım ve kafasına sıktırırım, bunu yok et ve sonrasında da 200.000 TL para veririm' şeklinde konuştu. Narin Güran’ı, Salim Güran ile birlikte bir battaniyenin arasına bıraktık."

Bahtiyar, cesedi torbaya koyarken Narin'in sağ kulağının arkasına ip izine benzeyen izler gördüğünü söyledi.

Bu iddialara karşı çıkan Salim Güran, olay günü Nevzat Bahtiyar’ı hiç görmediğini, olayın yaşandığı gün ve saatlere ait WhatsApp yazışmalarını da, uygunsuz görüşmeler olduğu için sildiğini öne sürdü.