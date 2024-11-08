Elazığ’da deprem! | AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'dan deprem açıklaması (Sosyal medya)



Açıklamada, "Elazığ ilimizde saat 17.04'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "Elazığ'da 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması (X)

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ