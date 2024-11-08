Elazığ’da deprem! | AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'da saat 17.04'te 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'da saat 17.04'te 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 16,22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Büyüklük:5.0 (Mw) Yer:Merkez (Elazığ) Tarih:2024-11-08 Saat:17:04:00 TSİ Enlem:38.61944 N Boylam:39.68667 E Derinlik:16.22 km"
SAHA TARAMA DEVAM EDİYOR
AFAD'dan yapılan ikinci açıklamada saha tarama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.
Açıklamada, "Elazığ ilimizde saat 17.04'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.
İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "Elazığ'da 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|08-11-2024 17:04:00
|38.6194
|39.6867
|16.22
|MW
|5.0
|Merkez (Elazığ)
|642579
|08-11-2024 16:38:16
|41.505
|41.7944
|7
|ML
|1.7
|Batum, Acara (Gürcistan) - [07.58 km] Borçka (Artvin)
|642578
|08-11-2024 15:27:33
|38.3511
|38.7836
|7.92
|ML
|1.7
|Kale (Malatya)
|642577
|08-11-2024 15:26:40
|38.3569
|38.78
|9.64
|ML
|2.6
|Kale (Malatya)
|642576
|08-11-2024 14:56:21
|39.1158
|27.8594
|7
|ML
|1.4
|Kırkağaç (Manisa)
|642575