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Elazığ'da deprem! | AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son depremler... Elazığ'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Elazığ merkez olan deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD'dan yapılan ikinci açıklamada saha tarama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 17:13 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 17:40
Elazığ’da deprem! | AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'da saat 17.04'te 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem!

Depremin 16,22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Büyüklük:5.0 (Mw) Yer:Merkez (Elazığ) Tarih:2024-11-08 Saat:17:04:00 TSİ Enlem:38.61944 N Boylam:39.68667 E Derinlik:16.22 km"

AFAD'ın paylaşımı (X)AFAD'ın paylaşımı (X)



SAHA TARAMA DEVAM EDİYOR
AFAD'dan yapılan ikinci açıklamada saha tarama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

AFAD'dan deprem açıklaması (Sosyal medya)AFAD'dan deprem açıklaması (Sosyal medya)

Açıklamada, "Elazığ ilimizde saat 17.04'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan son dakika Elazığ'da deprem açıklaması!

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "Elazığ'da 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması (X)İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması (X)

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

08-11-2024 17:04:00 38.6194 39.6867 16.22 MW 5.0 Merkez (Elazığ) 642579
08-11-2024 16:38:16 41.505 41.7944 7 ML 1.7 Batum, Acara (Gürcistan) - [07.58 km] Borçka (Artvin) 642578
08-11-2024 15:27:33 38.3511 38.7836 7.92 ML 1.7 Kale (Malatya) 642577
08-11-2024 15:26:40 38.3569 38.78 9.64 ML 2.6 Kale (Malatya) 642576
08-11-2024 14:56:21 39.1158 27.8594 7 ML 1.4 Kırkağaç (Manisa) 642575
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