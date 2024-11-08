İsrailli Eran Zahavi Galatasaraylı Hakim Ziyech’i şikayet etti

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Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da mücadele verdiği UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv, Ajax ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Hollanda deplasmanına giden İsrail ekibinin taraftarları, Amsterdam sokaklarında taşkınlık çıkarınca Ajaxlılar da kovalamaya başladı. Caddeler boyu süren kovalamacanın ardından Galatasaray'da forma giyen Hakim Ziyech flaş bir paylaşımda bulundu.

Hakim Ziyech'in Filistin paylaşımı takdirle karşılandı (Instagram) Faslı futbolcu, her fırsatta destek verdiği ve şampiyonluk kutlamasına da bayrağı ile çıktığı Filistin'e özgürlük çağrısında bulunarak; "Eğer karşılarında kadın ve çocuk yoksa kaçarlar." yorumunda bulundu.